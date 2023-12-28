"Роликами с псом Патроном эту войну не выиграем": Стефанчук эмоционально прокомментировал законопроект о мобилизации

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что единство украинцев сейчас решающее для победы.
Руслан Стефанчук прокомментировал недавно представленный правительством законопроект об очередной волне мобилизации в Украине.
Своим мнением спикер Верховной Рады поделился в эфире телемарафона.
По его словам, документ тщательно изучается фракциями и профильным комитетом Рады.
"Конечно, будут и дискуссии, потому что некоторые вопросы уже вызывают определенный дискурс в обществе. Но мы должны для себя четко понять одно: что войну может выиграть только единство украинцев. Не могут быть граждане Украины, которые глубоко переживают за будущее Украины, потягивая кофе в Вене. В конце концов, мы должны понять, да, это жесткие меры, но поверьте мне, роликами с псом Патроном эту войну выиграть невозможно", — сказал Стефанчук.
Он подчеркнул, что должна быть четко сбалансирована, правильная государственная политика, которая будет касаться того, как обеспечить победу в этой войне.
"Для парламента это приоритет, но конечно мы будем прислушиваться к этой позиции, которую нам заявили военные, Генеральный штаб, Министерство обороны, Кабинет министров", — добавил спикер ВР.
Он отметил, что по регламенту, не ранее чем через 14 дней после представления (25 декабря) документ может принять к рассмотрению профильный комитет Верховной Рады.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генеральному штабу ВСУ для успешного ведения боевых действий во время полномасштабной войны с Россией нужно мобилизовать в Сила обороны Украины еще 450-500 тысяч человек. Новую мобилизацию оценили в 580 миллиардов.
Читайте также:
- Так что денег нет или не надо: новый законопроект о мобилизации стал финансовой головоломкой для Минфина и Зеленского
- Мобилизовать можем много, однако чем обеспечивать этих людей – вопрос открытый – экономист
- Черник оценил, сможет ли Украина подготовить к войне 500 тысяч потенциальных мобилизованных