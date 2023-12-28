"Роликами с псом Патроном эту войну не выиграем": Стефанчук эмоционально прокомментировал законопроект о мобилизации

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что единство украинцев сейчас решающее для победы.

Руслан Стефанчук прокомментировал недавно представленный правительством законопроект об очередной волне мобилизации в Украине.

Своим мнением спикер Верховной Рады поделился в эфире телемарафона.

По его словам, документ тщательно изучается фракциями и профильным комитетом Рады.

"Конечно, будут и дискуссии, потому что некоторые вопросы уже вызывают определенный дискурс в обществе. Но мы должны для себя четко понять одно: что войну может выиграть только единство украинцев. Не могут быть граждане Украины, которые глубоко переживают за будущее Украины, потягивая кофе в Вене. В конце концов, мы должны понять, да, это жесткие меры, но поверьте мне, роликами с псом Патроном эту войну выиграть невозможно", — сказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что должна быть четко сбалансирована, правильная государственная политика, которая будет касаться того, как обеспечить победу в этой войне.

"Для парламента это приоритет, но конечно мы будем прислушиваться к этой позиции, которую нам заявили военные, Генеральный штаб, Министерство обороны, Кабинет министров", — добавил спикер ВР.

Он отметил, что по регламенту, не ранее чем через 14 дней после представления (25 декабря) документ может принять к рассмотрению профильный комитет Верховной Рады.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Генеральному штабу ВСУ для успешного ведения боевых действий во время полномасштабной войны с Россией нужно мобилизовать в Сила обороны Украины еще 450-500 тысяч человек. Новую мобилизацию оценили в 580 миллиардов.

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