Романа Дудина, подозреваемого в госизмене, могут выпустить под залог: адвокат сообщил сумму

Бывшего главу СБУ Харьковщины Романа Дудина, подозреваемого в госизмене, могут выпустить под залог в 5 млн 330 тыс. грн.

Об этом пишет "Общественное Харьков" со ссылкой на адвоката Дудина Александра Кожевникова.

Пока Романа Дудина содержат под стражей, однако добавили альтернативу в виде залога.

"Если раньше такого никогда не было, то сейчас суд избрал дополнительную меру пресечения в виде залога. То есть, если залог будет внесен, Роман выходит из-под стражи и на него будут возлагаться обязанности: прибывать в суд, сдать загранпаспорт и такое подобное", — сказал Кожевников.

По его словам, суд определил залог в 5 млн. 330 тыс. грн. У Дудина таких денег нет, однако активисты уже организовали сбор.

Напомним, ранее ДБР завершило досудебное расследование в отношении бывшего руководителя Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина. Он подозревается в государственной измене и совершении уголовных правонарушений против установленного порядка несения военной службы.

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