Романа Гринкевича ловили в течение недели: его передвижение "сливали" украинцы – ГБР

Правоохранители в течение недели ловили сына львовского бизнесмена Романа Гринкевича. О его передвижении по стране сообщали неравнодушные граждане.

Эти детали его задержания в эфире "Радио Свобода" рассказала советница по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян.

Она отметила, что Роман Гринкевич не мог не знать, что он в розыске, и в Одессе пытался организовать побег за границу, а чтобы его не отследили, ограничил использование мобильной связи.

Украинцы в течение недели звонили правоохранителям, чтобы передать данные о том, что видели человека, похожего на младшего Гринкевича.

"Мы благодарим неравнодушных украинцев, которые звонили или писали в правоохранительные органы, сообщая, что человек, похожий на львовского бизнесмена, был замечен в том или ином месте. Но, стоит отметить, что именно благодаря работе следственно-оперативной группы удалось его обнаружить. Как это уже было сделано — возможно, когда-то оперативники и следователи раскроют эти секреты" — говорит Сапьян.

Представительница ГБР добавила, что в Одессе Роман Гринкевич пытался договориться о выезде за границу. Она предполагает, что он мог планировать уехать в Румынию.

"Такой информации (куда именно планировал уехать Гринкевич – ред.) я не владею. Но, я думаю, что из Одесского региона есть несколько вариантов, для того чтобы пересечь (границу – ред.). Например, Румыния, возьмем один из вариантов таких. Я думаю, что чтобы покинуть территорию Украины, а в какую именно страну, это было уже для него неважно" — резюмировала Татьяна Сапьян.

Роман Гринкевич – пятый подозреваемый в участии в преступной группировке и мошенничестве, совершенном в условиях военного положения в особо крупных размерах. Его отец — фигурант дела о поставках некачественной одежды для ВСУ на 1 млрд грн.

Роман Гринкевич 22 января был задержан в Одессе.

Напомним, Печерский районный суд Киева 22 января избрал меру пресечения Роману Гринкевичу. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отправил Гринкевича под стражу до 17 марта с возможностью залога в 500 млн. гривен. Защита Романа Гринкевича заявила, что будет подавать апелляцию.

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