Ромны подверглись ракетному удару со стороны врага: повреждены дома

Враг продолжает атаковать Сумщину.
Вечером 18 декабря 2024 года, после 21 часов, город Ромны потерпел ракетный удар со стороны врага. В результате атаки были повреждены 9 жилых домов.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.
По предварительной информации, пострадавших нет.
На территории Роменской общины оперативно развернули штаб по ликвидации последствий вражеской атаки. Жителям поврежденных домов предложили временное проживание в местных общежитиях.
В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий атаки. Все подходящие службы.
Напомним, что ранее в Сумской области произошли 72 взрыва.
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