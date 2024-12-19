Ромны подверглись ракетному удару со стороны врага: повреждены дома

Вечером 18 декабря 2024 года, после 21 часов, город Ромны потерпел ракетный удар со стороны врага. В результате атаки были повреждены 9 жилых домов.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в социальных сетях.

По предварительной информации, пострадавших нет.

На территории Роменской общины оперативно развернули штаб по ликвидации последствий вражеской атаки. Жителям поврежденных домов предложили временное проживание в местных общежитиях.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий атаки. Все подходящие службы.

Напомним, что ранее в Сумской области произошли 72 взрыва.

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