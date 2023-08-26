Роща детских снов: в Украине высадят 500 райских яблонь в память о детях, у которых РФ отняла жизнь

Представители Greening of the Planet будут предоставлять необходимые саженцы громадам и совместно с 1+1 media будут обеспечивать высадку и освещение события.

В эфире телевизионного спецпроекта "1+1 Україна” “Незалежність. Хоробрі серця” команда проектов “Сніданок з 1+1” и ТСН 1+1 media 24 августа анонсировала общенациональную инициативу для памяти детей, погибших в результате полномасштабной войны РФ в Украине.

Проект под названием Роща детских снов будет реализовываться совместно с БФ "Озеленение Украины" в рамках глобальной экологической инициативы по озеленению планеты 2Greening of the Planet.

Цель этой кампании – высадить 500 деревьев – райских яблонь – в память о детях, у которых россия отняла жизнь.

Кроме высадки Гая с райскими яблонями в отдельной локации, о которой станет известно позже, украинцы, потерявшие детей, или школы или громады, где проживали и учились дети, убитые рф, могут заполнить специальную аппликационную форму ниже и выбрать локацию, где позже будет высажено дерево для почитания памяти ребенка.

Райская яблоня

В свою очередь представители Greening of the Planet будут предоставлять необходимые саженцы громадам и совместно с 1+1 media будут обеспечивать высадку и освещение события.

Аппликационная форма в рамках проекта "Гай детских снов"

Напомним, российская террористическая армия в Украине убила по меньшей мере 9 444 гражданских лица, в том числе 545 детей. Еще почти 17 000 человек, среди которых 1 156 детей, получили ранения.

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