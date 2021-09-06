Рош ха-Шана 2021: поздравления и открытки с иудейским Новым годом

В этом году праздник Рош ха-Шана выпал на 6 сентября и продлится он до 8 сентября.

История праздника

Рош ха-Шана — это еврейский Новый год, который отмечается два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по еврейскому календарю (приходится на сентябрь или октябрь). С этого дня начинается отсчет дней нового еврейского года. Сегодня уже 5782-й год у евреев. Считается, что в этот день Бог завершил сотворение вселенной и создал первых людей.

По верованиям иудеев в Рош ха-Шана Бог определяет судьбу человека на следующий год, однако это решение не окончательное и в течение следующих десяти дней может быть изменено. Поэтому, с началом нового года начинаются десять дней раскаяния в течение которых верующие надеются получить благоприятное решение.

В Украине во время Рош га-Шана в город Умань (Черкасская область) ежегодно собираются десятки тысяч ортодоксальных евреев, чтобы встретить иудейский новый год на могиле своего духовного наставника Цадика Нахмана. 2021 год не является исключением, но из-за пандемии коронавируса имеются определенные ограничения. Например, в этом году туда пускать будут только вакцинированных хасидов, или тех, кто накануне сделал ПЦР-тест.

Праздник Рош ха-Шана 2021 / Радио Свобода

В конце первого или второго дня праздника принято собираться на берегу водоема и выворачивая карманы выбрасывать в воду крошки оставшиеся в них.

Во время Рош ха-Шана есть обычай есть круглые хлеба, называемые хала, их форма напоминает о завершении еще одного круга (года) и о начале нового круга жизни. Едят яблоки с медом, чтобы год был сладким, как мед, и гранаты, чтобы добрые дела и поступки умножались, как зернышки в этом плоде. Также едят фаршированную рыбу — гефилте фиш. На тарелке с рыбным блюдом обязательно должна лежать ее голова, символизирующая Председателя Года — "Рош ха-Шана". Также на праздничном столе желательно иметь морковь, нарезанную кружочками — она символизирует золотые монеты. Еще традиционно едят финики, на иврите название фрукта звучит как "Тамара" (в переводе "закончилась горечь") и вместе со съеденным фиником все плохое остается в старом году.

Традиционное приветствие на праздник: "Шана това у-метук!", Что в переводе с иврита означает "Хорошего и сладкого года!".

Поздравления в открытках

Поздравления с Рош ха-Шана

Поздравления с Рош ха-Шана

Поздравления с Рош ха-Шана

Поздравления с Рош ха-Шана

Поздравления с Рош ха-Шана в прозе

С наступлением нового цикла, с наступлением Рош ха-Шана, пусть мы все будем вписаны в Книгу жизни! Сегодня не просто дата, не просто еще один праздник, сегодня тот момент, когда мы прощаемся со старыми и переходим к новому. Пусть наши жизни сияют счастьем и радостью.

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Будьте вписаны в Книгу Жизни! Вот и Рош ха-Шана пришел к нашей двери, с наступлением нового года, пусть он будет сладким как самое сладкое из возможных лакомств, пусть пройдет без бед и принесет всем нам радость. С праздником, пусть он пройдет счастливо и удачно.

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Поздравляю! Пусть праздник Рош ха-Шана принесет невероятный жизненный успех, удачу и любовь, счастье и благополучие. Пусть будут услышаны молитвы и послано все то, о чем мечталось. Пусть жизнь сопровождается милосердием, добротой души и справедливостью. Пусть вкусные будут хала и медовые яблоки.

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Поздравляю с великим праздником. Желаю, чтобы каждый отпустил и оставил все плохое и вошел в новый цикл только с добром и честью в сердце. Желаю веселого празднования, вкусных блюд, сладких и приятных, как мед, встреч с родными и близкими людьми. Пусть в ваших домах всегда будет мир, любовь и достаток.

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Поздравляю! Пусть праздник Рош ха-Шана принесет невероятный жизненный успех, верную удачу и любовь, великое счастье и благополучие. Пусть будут услышаны молитвы и направлено все то, о чем мечталось. Пусть жизнь сопровождается милосердием, добротой души и справедливостью. Пусть вкусные будут хала и медовые яблоки.

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