Рош-ха-Шана во время войны: как Умань готовится к празднованию еврейского Нового года

В Умани Черкасской области перед празднованием еврейского Нового года Рош-ха-Шана подготовили для хасидов-паломников 21 укрытия.

Об этом рассказал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в эфире общенационального телемарафона.

"В Умани есть 21 самое простое подвальное укрытие. Они не уберегут от прямого попадания ракеты, но убереги от осколков и т.п. У самого места празднований подготовили специальное полноценное укрытие на 2-2,5 тысячи человек", — сказал он.

Сейчас в регионе уже проводятся превентивные мероприятия совместно с правоохранителями, чтобы гарантировать верующим надлежащий уровень безопасности. В частности, проводится усиленная проверка прибывших в Умань.

Ужесточенный уровень безопасности, который будут обеспечивать полиция, Нацгвардия, терроборона, СБУ и ГСЧС, будет действовать с 19 по 30 сентября.

Напомним, что в этом году в Умани, несмотря на войну, ожидают 10 тысяч паломников-хасидов. В прошлом году их количество составляло от 30 до 40 тысяч паломников.

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