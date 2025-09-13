- Дата публикации
Росія вдосконалює "Молнію": чого очікувати від нових атак ворожих дронів
«Флеш» пояснив, як оптоволокно дозволить російським дронам атакувати прифронтову та прикордонну зону на відстані до 20 км.
Російські окупанти вдосконалюють дрони: «Молнія» тепер з оптоволокном.
Про це повідомив голова «Центру радіотехнологій» Сергій Бескрестнов з позивним «Флеш» у Facebook і попередив про завершення випробувань нового озброєння ворога.
«Флеш» пояснив, як оптоволокно дозволить російським дронам атакувати прифронтову та прикордонну зону на відстані до 20 км.
«Противник закінчує випробування. Оптоволокно тепер буде і на БПЛА „Молнія“. Це знизить вагу бойової частини і дальність польоту, але дозволить атакувати об’єкти в прифронтовій і прикордонній зоні до 20 км», — написав фахівець.
Нагадаємо, раніше «Флеш» розповів про те, що Росія розробила нову систему боротьби з українськими зенітними безпілотниками, яку інтегрувала у більшість розвідувальних дронів типу Supercam.