Росія вдосконалює "Молнію": чого очікувати від нових атак ворожих дронів

Реклама

Російські окупанти вдосконалюють дрони: «Молнія» тепер з оптоволокном.

Про це повідомив голова «Центру радіотехнологій» Сергій Бескрестнов з позивним «Флеш» у Facebook і попередив про завершення випробувань нового озброєння ворога.

«Флеш» пояснив, як оптоволокно дозволить російським дронам атакувати прифронтову та прикордонну зону на відстані до 20 км.

Реклама

«Противник закінчує випробування. Оптоволокно тепер буде і на БПЛА „Молнія“. Це знизить вагу бойової частини і дальність польоту, але дозволить атакувати об’єкти в прифронтовій і прикордонній зоні до 20 км», — написав фахівець.

Нагадаємо, раніше «Флеш» розповів про те, що Росія розробила нову систему боротьби з українськими зенітними безпілотниками, яку інтегрувала у більшість розвідувальних дронів типу Supercam.