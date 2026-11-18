Взрывы. / © Associated Press

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Утром 18 ноября российская армия беспилотниками атаковала Ровенскую область. В регионе возникли отключения света.

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

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«Более 80 населенных пунктов обесточены на севере Ровенщины. Это следствие утренней атаки на область», — подчеркнул чиновник.

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По его словам, информации о раненых нет. Энергетики уже начали работы по восстановлению электроснабжения для домов.

Как сообщалось, во время массированной атаки 17 ноября РФ также ударила по Ровенской области. После «прилетов» без электроэнергии осталось более 300 населенных пунктов.

Напомним, сегодня с утра Россия атакует Украину реактивными дронами. В частности, «желтая» тревога была объявлена в Волынской и Ровенской областях — в нескольких районах, граничащих с Беларусью.

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