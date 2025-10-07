Россияне атаковали энергетику и железную дорогу в Полтаве: что со светом и поездами (фото)

Повреждения на железной дороге в Полтаве из-за российской атаки / © Алексей Кулеба

Российская армия в ночь на 7 октября устроила массированную атаку на Полтавскую и Сумскую области, нанеся удары по энергетике и железнодорожной инфраструктуре.

Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

Из-за российской атаки в Полтаве поражены локомотивное депо, дистанция энергоснабжения, тяговые подстанции. Повреждены административные и складские помещения, подвижной состав. Вспыхнули пожары, но спасатели уже их потушили. Обошлось без пострадавших.

Из-за атаки временно задерживались поезда Харьков — Львов, Львов — Харьков, Краматорск — Львов. Сейчас все они в движении.

Из-за попадания был поврежден энергетический объект. Без электроэнергии оказалась более 1000 домохозяйств в Полтаве и окружающих населенных пунктах.

Похожая ситуация зафиксирована и в Сумах. Там повреждены жилые дома и обесточены части города.

На местах работают штабы ликвидации последствий вражеских ударов. Специалисты обследуют территории, восстанавливают энергоснабжение, помогают людям.

Железнодорожное движение стабилизировано, критическая инфраструктура постепенно возвращается к работе.

«Цель врага очевидна — россия пытается сделать оружием холод и темноту. Враг хочет сорвать отопительный сезон и парализовать работу Укрзализныци, которая остается критической артерией страны», — отметил Кулеба.

Напомним, в ночь на 7 октября Полтавскую область атаковали российские дроны. Из-за попадания по гражданской инфраструктуре возникли пожары в админзданиях, были повреждены жилой дом и хозяйственная постройка.

Под вражескую атаку попали и Сумы: утром там прогремели взрывы и исчез свет.

Впоследствии местные власти уточнили, что в Сумах произошло попадание в объект гражданской инфраструктуры. Есть повреждения в жилом секторе и частичное обесточивание города.