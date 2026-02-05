Россияне обрабатывают дроны ядом: украинцев предупредили о новой опасности

"Шахед" / © Associated Press

Российская армия возделывает свои беспилотники ядовитыми веществами. Украинцев призывали быть очень аккуратными.

Об этом заявила военнослужащая Вооруженных сил Украины Тамара Коваль, мастер отделения ударных беспилотных комплексов 3-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады в эфире «Утро.LIVE».

Она призвала граждан ни в коем случае не подходить к местам падения дронов и не пытаться самостоятельно осматривать их.

«Ни один дрон, который вы не знаете, откуда он взялся, вообще не нужно трогать. Всегда нужно доложить военным, происходит ликвидация. Не знаете, откуда это, не знаете, как оно работает, лучше не прикасайтесь», — подчеркнула она.

Более того, даже дроны, которые не взорвались и выглядят невредимыми, могут быть смертельно опасными.

«Для своей безопасности мы не контактируем с вражескими дронами, даже если они не детонировали, а остались уцелевшими», — отметила военная.

Украинцам напомнили: если вы обнаружили обломки или целые беспилотники, необходимо немедленно сообщать военные или экстренные службы, соблюдая безопасную дистанцию.

Напомним, российские войска ночью 5 февраля массированно атаковали железнодорожную инфраструктуру Сумской области и, попав по объектам в Шосткинском и Ахтырском районах. Были повреждены рельсы, технические помещения, здания и тепловоз, а также пункт для обогрева людей. Есть потерпевшая — дежурная по станции получила медицинскую помощь после обстрела.

Несмотря на разрушения, железнодорожники оперативно возобновили движение поездов, как только ситуация с опасностью позволила, а ремонтные работы продолжаются в ускоренном режиме.