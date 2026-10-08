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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Россияне ударили по Сумам: есть погибшие и раненые, среди них — двое детей

Из-за удара РФ по Сумам погиб один человек.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Столб дыма

Столб дыма / © https://ua.depositphotos.com/

В Сумах в результате российского удара по гражданской инфраструктуре 8 октября погиб один человек, еще четверо получили ранения. Среди пострадавших двое детей.

Об этом сообщает Сумская ОВА.

Что известно о последствиях

По предварительной информации, повреждения у детей не тяжелые. Также ранены двое взрослых, один из них находится в тяжелом состоянии.

Российские войска нанесли удар по объекту гражданской инфраструктуры. Предварительно оккупанты применили дальнобойную реактивную артиллерию — по Сумам выпустили четыре снаряда.

На месте выясняются все последствия атаки. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Родным и близким погибшего выразили соболезнования.

Напомним, вечером 6 октября российский FPV-дрон на оптоволокне атаковал людей вблизи торгового центра в Ковпаковском районе Сум. В результате удара погиб один гражданский человек, еще два человека, по предварительным данным, получили ранения. Российский дрон ударил по гражданской инфраструктуре и местонахождению людей.

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