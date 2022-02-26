"Роскомнадзор" потребовал от ряда СМИ удалить достоверную информацию о нападении РФ на Украину

Соответствующее уведомление они получили 26 февраля.
"Роскомнадзор" требовал от ряда СМИ удалить материалы, касающиеся нападения Российской Федерации на Украину.
Об этом сообщает "Новая Газета".
Так, соответствующее сообщение получили "Новая газета", "Медиазона" и "Дождь". В частности, от "Новой газеты" потребовали удалить обращение независимых медиа из "Синдиката-100" по поводу так называемой "специальной операции России" в Украине, а также обращение главного редактора издания и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова. Иначе изданию грозит блокировка.
"На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена недостоверная общественно значимая информация об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии, а также материалы, в которых проведенная операция называется нападением, вторжением или объявлением войны", — говорится в сообщении.
Отметим:
- Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по военной инфраструктуре Украины.
- После 5 часов утра 24 февраля были слышны взрывы в районе Борисполя, Харькове, Одессе и других крупных городов.
- Российские "Грады" били вдоль всей границы, от Луганска до Житомира.
- Украина закрыла небо для полетов.
- В МВД рассказали о российских обстрелах Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- По ориентировочным данным Минобороны Украины по состоянию на 15:00 25 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери :
- танки – до 80 единиц;
- боевые бронированные машины разных типов — 516;
- самолеты – 10;
- вертолеты — 7;
- личного состава — 2800.
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Напомним:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
- С 24 февраля в Украине введено чрезвычайное положение.