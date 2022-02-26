"Роскомнадзор" потребовал от ряда СМИ удалить достоверную информацию о нападении РФ на Украину

Соответствующее уведомление они получили 26 февраля.

"Роскомнадзор" требовал от ряда СМИ удалить материалы, касающиеся нападения Российской Федерации на Украину.

Об этом сообщает "Новая Газета".

Так, соответствующее сообщение получили " Новая газета ", "Медиазона" и " Дождь ". В частности, от "Новой газеты" потребовали удалить обращение независимых медиа из "Синдиката-100" по поводу так называемой "специальной операции России" в Украине, а также обращение главного редактора издания и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова. Иначе изданию грозит блокировка.

"На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена недостоверная общественно значимая информация об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии, а также материалы, в которых проведенная операция называется нападением, вторжением или объявлением войны", — говорится в сообщении.

Отметим:

Россия атаковала Украину: все новости о военном вторжении в режиме онлайн

Напомним: