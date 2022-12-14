Роскомнадзор требует от казахстанского СМИ удалить новости о войне в Украине: в издании напомнили, что живут не в РФ

Роскомнадзор требует от казахстанского издания удалить несколько новостей о войне в Украине.

Роскомнадзор направил в одно из изданий в Казахстане сообщение из убрать с сайта новости о российском вторжении в Украину, угрожая, что в случае отказа заблокируют этот ресурс на территории РФ. В редакции дали понять, что требования не будут выполняться.

Об этом сообщает издание "Власть".

Отмечается, что Роскомнадзор требовал удалить новости об обстреле российскими ракетами Винницы, в результате которого погибли десятки человек, а также новость о количестве погибших мирных жителей Мариуполя, несколько месяцев находившихся в осаде у российских оккупантов.

Издание "Власть", к которому у Роскомнадзора возникли претензии, указали российскому регулятору его место, отметив, что деятельность казахстанских СМИ не регулируется российскими законами и надзорными ведомствами.

"Редакция не намерена удалять указанные или какие-либо другие новости о войне в Украине и продолжит ее освещение независимо от того, какое мнение по этому поводу придерживается в российском ведомстве, ответственном за военную цензуру", — ответили во "Власти".

Напомним, что в РФ готовят наказание для военных обозревателей за дискредитацию "СВО" в Украине. Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов подписал приказ для "Роскомналяда" расследовать деятельность известных российских военных блогеров.

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