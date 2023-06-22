Роскошная вилла в Испании с водителем, элитные автомобили и поездки за границу: детали громкого скандала с одесским военкомом

Все, что известно о скандальном одесском военкоме Евгении Борисове и кто его может "крышевать", собрал ТСН.ua.

Военный комиссар Одесской области Евгений Борисов попал в коррупционный скандал. Он якобы обогатился оформлением так называемых "белых билетов" за отсрочку от мобилизации, а также оформил на свою мать роскошную виллу в Испании.

Все детали громкого скандала собрал ТСН.ua.

Начало истории

Евгений Борисов был назначен военным комиссаром Одесской области в июле 2019 года. До этого он занимал должность военного комиссара Малиновского военкомата города Одессы. В целом в должности военкома Борисов работает с 1996 года.

Борисов во время назначения на должность / Фото: скриншот с видео

Борисов оказался в центре коррупционного скандала в конце апреля. Тогда экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук опубликовал в своем Telegram-канале информацию о том, что семья Евгения Борисова владеет в Европе роскошной недвижимостью и элитными автомобилями.

По его словам, зафиксировано не менее пяти незаконных эпизодов, непосредственным участником которых стал Борисов. Среди них:

дело с ввозом премиального авто в виде гуманитарки;

проживание семьи военкома в арендованном имуществе за пять тысяч евро в месяц;

приобретение его матерью элитного дома в Марбелье (Испания) общей стоимостью €3,95 миллиона;

отдых самого военкома Евгения Борисова на испанском курорте во время военного положения в Украине, а именно с 22 декабр 2022 года по 18 января 2023 года;

приобретение его женой офиса в одном из элитных офисных центров в Марбелье (в январе 2023 года).

"Мы собрали все документы. У нас есть все доказательства, когда выезжал, через какое КПП, как автомобили завозились, как имущество. Собственно, я опубликовал документы о вступлении в собственность его мамы. Это самое вступление в собственность произошло, когда он там находился", – сказал Мосийчук в комментарии для Radio NV.

Элитная недвижимость

Мосийчук обвинил военкома в том, что тот покупает за миллионы евро в Европе роскошную недвижимость и элитные авто.

В частности, оформил на свою мать виллу в Марбелье (Испания) почти за €4 млн, а также офис стоимостью до €2 млн и оформил на жену.

Вилла семьи одесского военкома в Испании / Фото: Украинская правда

Жена военкома, по данным из Сети, стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи. Также в собственности семьи военкома появился "Мерседес Гелендваген".

Вилла, внедорожник и офисное помещение / Фото: Украинская правда

"Общая стоимость всего этого имущества, приобретенного во время полномасштабной войны, составляет около 4,5 млн евро", – говорится в расследовании.

После публикации этой информации Борисов был отстранен от занимаемой должности. По информации УП, в ГБР военный комиссар сообщил, что имение арендует компания, в которой работает жена. ГБР направило запрос в Испанию, а скандал начал утихать.

"Однако через два месяца после момента публикации мы повторно взяли выдержки из испанских реестров – и на имение, и на офисное помещение. И вилла, и офис до сих пор записаны на семью Борисова", – отметил Ткач.

Дорогие авто

Кроме "Мерседес Гелендваген", у Борисова есть еще один новый внедорожник – Toyota Land Cruiser 2023 года выпуска. Зарегистрирован автомобиль на тещу Борисова. Land Cruiser стоимостью около 100 тысяч долларов – это уже третье авто, которое появилось в собственности семьи одесского военкома с начала Большой войны.

Toyota Land Cruiser 2023 года выпуска / Фото: Украинская правда

Около имения заметили электрический Mercedes V-класса 2022 года выпуска. Стоимость такого автомобиля стартует от 100 тысяч долларов. Зарегистрирован автомобиль на мать одесского военкома.

Mercedes V-класса 2022 года выпуска / Фото: скриншот с видео

Общая стоимость такого автопарка составляет около полумиллиона долларов, подсчитал Ткач.

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