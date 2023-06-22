Роскошная вилла в Испании с водителем, элитные автомобили и поездки за границу: детали громкого скандала с одесским военкомом

Все, что известно о скандальном одесском военкоме Евгении Борисове и кто его может "крышевать", собрал ТСН.ua.
Военный комиссар Одесской области Евгений Борисов попал в коррупционный скандал. Он якобы обогатился оформлением так называемых "белых билетов" за отсрочку от мобилизации, а также оформил на свою мать роскошную виллу в Испании.
Все детали громкого скандала собрал ТСН.ua.
Начало истории
Евгений Борисов был назначен военным комиссаром Одесской области в июле 2019 года. До этого он занимал должность военного комиссара Малиновского военкомата города Одессы. В целом в должности военкома Борисов работает с 1996 года.
Борисов оказался в центре коррупционного скандала в конце апреля. Тогда экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук опубликовал в своем Telegram-канале информацию о том, что семья Евгения Борисова владеет в Европе роскошной недвижимостью и элитными автомобилями.
По его словам, зафиксировано не менее пяти незаконных эпизодов, непосредственным участником которых стал Борисов. Среди них:
- дело с ввозом премиального авто в виде гуманитарки;
- проживание семьи военкома в арендованном имуществе за пять тысяч евро в месяц;
- приобретение его матерью элитного дома в Марбелье (Испания) общей стоимостью €3,95 миллиона;
- отдых самого военкома Евгения Борисова на испанском курорте во время военного положения в Украине, а именно с 22 декабр 2022 года по 18 января 2023 года;
- приобретение его женой офиса в одном из элитных офисных центров в Марбелье (в январе 2023 года).
"Мы собрали все документы. У нас есть все доказательства, когда выезжал, через какое КПП, как автомобили завозились, как имущество. Собственно, я опубликовал документы о вступлении в собственность его мамы. Это самое вступление в собственность произошло, когда он там находился", – сказал Мосийчук в комментарии для Radio NV.
Элитная недвижимость
Мосийчук обвинил военкома в том, что тот покупает за миллионы евро в Европе роскошную недвижимость и элитные авто.
В частности, оформил на свою мать виллу в Марбелье (Испания) почти за €4 млн, а также офис стоимостью до €2 млн и оформил на жену.
Жена военкома, по данным из Сети, стала владелицей офисного помещения на главной улице Марбельи. Также в собственности семьи военкома появился "Мерседес Гелендваген".
"Общая стоимость всего этого имущества, приобретенного во время полномасштабной войны, составляет около 4,5 млн евро", – говорится в расследовании.
После публикации этой информации Борисов был отстранен от занимаемой должности. По информации УП, в ГБР военный комиссар сообщил, что имение арендует компания, в которой работает жена. ГБР направило запрос в Испанию, а скандал начал утихать.
"Однако через два месяца после момента публикации мы повторно взяли выдержки из испанских реестров – и на имение, и на офисное помещение. И вилла, и офис до сих пор записаны на семью Борисова", – отметил Ткач.
Дорогие авто
Кроме "Мерседес Гелендваген", у Борисова есть еще один новый внедорожник – Toyota Land Cruiser 2023 года выпуска. Зарегистрирован автомобиль на тещу Борисова. Land Cruiser стоимостью около 100 тысяч долларов – это уже третье авто, которое появилось в собственности семьи одесского военкома с начала Большой войны.
Около имения заметили электрический Mercedes V-класса 2022 года выпуска. Стоимость такого автомобиля стартует от 100 тысяч долларов. Зарегистрирован автомобиль на мать одесского военкома.
Общая стоимость такого автопарка составляет около полумиллиона долларов, подсчитал Ткач.
Вывез в Испанию брата своего водителя
Журналист выяснил, что Борисов вывез в Испанию брата своего водителя. По словам Михаила Ткача, парень, скорее всего, работает водителем матери военного комиссара.
"Брат этого парня не просто водитель, а сотрудник Одесского областного ТЦК и СП", – добавил автор расследования.
Реакция Борисова на информацию о дорогом имуществе
Сам Борисов в телефонном разговоре с журналистом поначалу все отрицал.
Но после слов, что вилла до сих пор зарегистрирована на его мать, а офис – на жену, военком заявил, что все объяснения дал правоохранительным органам.
Он заверил, что "не в курсе, приобрели ли его родные недвижимость на испанском побережье".
"Я это все узнал из СМИ. Я не занимаюсь никаким бизнесом, это не мое", – говорит Борисов.
По словам военкома, его жена занимается там розничной торговлей, но он "не влезает в эти дела".
"Я ничего не приобрел, я уже давал объяснение", – сказал Борисов.
Относительно машины тещи Борисов заявил, что она "продала подержанный автомобиль и купила себе Land Cruiser".
Отдых во время военного положения
По словам бывшего нардепа Игоря Мосийчука, во время действия военного положения, с 22 декабря 2022 года до 18 января 2023 года, одесский военком отдыхал за границей, в Испании.
В комментарии Михаилу Ткачу Борисов возразил, что был в Испании, но "проговорился", что в это время был в Турции.
"Отмазывание" от мобилизации
В ГБР установили, что за вознаграждение начальник Одесского военкомата давал указание подчиненным не призывать военнообязанных. И хотя фамилии военкома не называют, но должность начальника Одесского областного ТЦК занимает именно полковник Евгений Борисов. В настоящее время военком отстранен от исполнения служебных обязанностей.
"Работники ГБР открыли уголовное производство по факту злоупотребления должностным лицом служебным положением в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы", – отметили в ГБР.
Кроме того, Бюро проверяет информацию в СМИ о несоответствующем заработку состоянии семьи чиновника.
Экс-нардеп Игорь Мосийчук утверждал, что в одесском ТЦК просто продавали "белые билеты". По его информации, "отмазаться" от мобилизации якобы стоило от 5 тысяч евро".
"Продавал "белые билеты", воровал на обеспечении военных, сын работает в Одесском управлении СБУ. 5 тысяч "белый билет" стоил... Условно говоря, 2 тысячи одесситов, купивших "белый билет", отдали от 5 до 10 тыс. евро, и он заработал 10-20 млн", – отметил Мосийчук и добавил, что желающих могло быть значительно больше 2 тысяч.
"Сколько и кого он "отмазал" – этого я не знаю, пусть с этим разбирается следствие. Хватая людей на улицах, засовывая людей в скорые помощи, он воюет против Украины", – говорит Мосийчук.
Украинская журналистка Зоя Казанжи предположила, что все показательные жестокие задержания военнообязанных в Одессе производились именно для того, чтобы запугать местное население и подтолкнуть к даче взятки.
"Говорят, что в Одессе самый дорогой "белый билет". А все показательные упаковки мужчин на улице преследуют цель стимулировать мужское население к решению вопроса с мобилизацией и по сути. Злые языки говорят: чем больше будут бояться, тем активнее будут платить", – писала журналистка Зоя Казанжи в своем Facebook.
Скандалы с мобилизацией в Одессе
Отметим, что в Одессе действительно был ряд громких случаев, связанных с вручением повесток. Так, сотрудники военкомата передвигались в Одессе на автомобиле скорой помощи и раздавали повестки, неоднократно жестоко задерживали мужчин во время вручения повестки.
Также в Одессе мужчина в военной форме посреди дороги устроил конфликт и угрожал военкоматом другому водителю.
Получил орден, хотя ни одного дня не воевал
Военного комиссара Одесской области, полковника Евгения Борисова 2 апреля 2022 года наградили орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени.
Однако по информации журналистки Зои Казанжи, за 50 дней с момента вторжения и до 2 апреля 2022 года он не участвовал ни в одном задании и не имел отношения к боевым действиям.
Кто "крышует" Борисова
По информации того же Игоря Мосийчука, сын Борисова работает в Одесском управлении СБУ. В Сети неоднократно писали, что одесский ТЦК стал "лазейкой" для уклонистов-"мажоров" со всей Украины для получения разрешения на выезд за границу. Других деталей пока выяснить не удалось.
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