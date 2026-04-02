Роскошную яхту Медведчука готовят к продаже: АРМА сообщила подробности

Яхта Медведчука Royal Romance скоро сменит владельца / © ТСН

Элитная яхта Royal Romance, принадлежащая обвиняемому в госизмене Виктору Медведчуку, выходит на финальный этап подготовки к продаже. Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) совместно с международными партнерами уже согласовывают модель ее реализации.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

Офис Генерального прокурора уже направил обвинительный акт по Медведчуку в суд, а соответствующие материалы передали хорватской стороне. Параллельно идет подготовка к оценке актива и определению прозрачной процедуры аукциона.

В Агентстве отмечают, что этот процесс сопровождается яростным процессуальным сопротивлением со стороны адвокатов предателя. Защитники используют все возможные юридические инструменты для затягивания процедур и блокирования дела.

В то же время АРМА продолжает охоту на еще одну яхту из окружения Медведчука – Amore Mio. Благодаря сотрудничеству с партнерами, это судно уже внесено в международную базу данных Интерпола Stolen Vessels, что позволяет глобально отслеживать его перемещение.

Что известно об арестованной яхте Медведчука

Напомним, что роскошную яхту "Роял Романс" Виктор Медведчук приобрел за 200 миллионов евро на верфи в Нидерландах. Кабмин согласовал реализацию яхты еще в феврале 2024 года, однако процесс затянулся, а между тем вокруг АРМА разразился кадровый скандал из-за назначения бывшего адвоката госпредателя на должность руководителя юридического департамента Агентства.

Бывшая глава АРМА Елена Дума также рассказывала, что из-за бюрократических проволочек арест с судна в свое время временно "слетел", и семеро россиян попытались вывести яхту из хорватского порта. Впрочем, они были оперативно депортированы из страны.

Как впоследствии рассказала экс-председатель АРМА , эту дерзкую попытку похищения судна предотвратил лично тогдашний глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Пока продажа яхты блокируется в нескольких европейских юрисдикциях, государству удалось реализовать часть другого имущества предателя. В частности, с молотка уже ушли его элитные часы и автомобиль Maybach, а вертолет Медведчука передали на нужды Вооруженных сил Украины.

