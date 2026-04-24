Роскошную жизнь экс-чиновника ТЦК "спалила" его невеста-блогер в Instagram — расследование

Экс-чиновник ТЦК с татуировкой / © скриншот с видео

Журналисты узнали о роскошной жизни бывшего чиновника ТЦК Богдана Васькевича благодаря фотографиям в Instagram его невесты — блогера Алины из Одессы. В частности, выяснилось, что экс-военный пользуется элитной недвижимостью, которая принадлежит его родственнику.

Об этом говорится в расследовании «Слідства.Інфо».

На фотографиях, которые публиковала блогер Алина в соцсети лицо ее жениха закрыто сердечком.

Но благодаря характерной татуировке на руке мужчины журналисты установили, что на фото — Богдан Васькевич, который по меньшей мере 8 лет занимал различные должности в районных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки Одессы и области.

По состоянию на октябрь 2023 года его называли заместителем военного комиссара одного из одесских районных ТЦК и СП.

На совместных фото Алина изображена, в частности, в премиальном львовском отеле и SPA-комплексе Emily Resort, где ночь в самом дешевом номере стоит 12 тысяч гривен, а также на отдыхе в летних Карпатах и зимнем Львове.

Кроме того, Алина часто фотографировалась в лифте элитного жилого комплекса в Одессе. Иногда — вместе с женихом. Также есть ее фото в квартире.

© скриншот с видео

Из реестра прав на недвижимое имущество «Слідство.Інфо» узнало, что квартирой площадью 145 квадратных метров и паркоместом в этом ЖК владеет Игорь Рожко — родной дядя Богдана Васькевича.

Из информации в госреестре журналисты узнали, что за квартиру якобы было заплачено три года назад 5,5 миллиона гривен. Однако на сайтах недвижимости сейчас такие квартиры продают в четыре раза дороже — за 20 миллионов гривен.

В справке об оценочной стоимости этого жилья указана цена почти 11 миллионов гривен (без учета ремонта).

Использовав несколько фото из квартиры после ремонта, которые опубликовала блогер Алина, журналисты выяснили, что стоимость такого ремонта могла обойтись в 10 млн грн, то есть стоимость квартиры теперь составляет 21 миллион гривен или полмиллиона долларов США.

Владелец этой недвижимости Игорь Рожко работал учителем истории, с 2000 по 2018 год он заработал 160 тысяч гривен. То есть официальных доходов ему, очевидно, не хватило бы на покупку премиум-квартиры, в которой, судя по всему, живет невеста его племянника.

Фигуранты расследования ГБР

Журналисты также сообщили, что Богдан Васькевич и его отец Аркадий являются фигурантами расследования ГБР, которое началось в январе 2025 года.

В частности, Аркадий Васькевич, который занимал должность главы Овидиопольского РТЦК и СП, подозревается в том, что он, как говорится в постановлении суда, «наладил механизм получения средств за содействие в уклонении от призыва по мобилизации, после чего им лично и по его указанию приобретен ряд недвижимого имущества и транспортных средств, которые в дальнейшем зарегистрированы на членов семьи и близких лиц».

Его сын Богдан Васькевич подозревается в том, что «будучи заместителем начальника-начальником отдела рекрутинга и комплектования, умышленно внес заведомо недостоверные сведения в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления».

Следователи считают, что экс-чиновник ТЦК не внес в декларацию имущество, которым пользуется.

Журналистам не удалось пообщаться фигурантами расследования — они не ответили на телефонные звонки. Блогер Алина не ответила на вопросы журналистов, присланные в мессенджере.

Напомним, в Одессе взяли под стражу четырех военных районного ТЦК и полицейского. Всех пятерых подозревают в похищении человека и разбойном нападении.