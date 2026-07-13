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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
73
Время на прочтение
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Роскошные авто и нарушения порядка: в Польше заговорили о депортации некоторых категорий украинцев

Украинские мужчины мобилизационного возраста должны вернуться домой и защищать свою страну, подчеркнул польский министр Владислав Косиняк-Камыш.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Владислав Косиняк-Камиш

Владислав Косиняк-Камиш / © Associated Press

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что все украинцы призывного возраста, проживающие на территории Польши, обязаны вернуться на родину.

Об этом заявил польский министр в эфире TVP Info.

По мнению министра, эти люди должны пополнить ряды вооруженных формирований Украины, чтобы принять участие в защите страны.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что молодые мужчины, подлежащие мобилизации, не имеют оснований оставаться за границей. Он указал на необходимость их возвращения в Украину для выполнения воинского долга.

Кроме того, глава Минобороны Польши отдельно остановился на категории украинцев, которые, по его словам, нарушают общественный порядок. Косиняк-Камыш заявил, что разъезжающие на роскошных автомобилях и допускающие противоправные действия также должны подлежать депортации в Украину.

«И украинцы ли во всем праве? Нет, не во всем праве. Разъезжать ли на авто за миллионы злотых и въезжать на Морской Глаз — это нормально? Нет, не нормально», — отметил министр.

© TVP Info

Напомним, в июле 2026 года вступает в силу ряд важных нововведений, которые непосредственно затронут украинцев в Польше — в сферах занятости, бесплатного проживания и социальных выплат.

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Дата публикации
Количество просмотров
73
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