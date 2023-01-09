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Роскошный отдых во время войны: спикер Госпогранслужбы попал в скандал (фото)

Роскошный отдых во время войны: спикер Госпогранслужбы попал в скандал (фото)

Женщина попала в скандал из-за распространившихся Интернетом фотографий.

Пресофицер Южного регионального управления госпогранслужбы Украины Иванна Плантовская попала в скандал.

Женщина отдыхала и хвасталась роскошной жизнью. В частности, Иванна показывала красивые фотографии из Парижа на фоне Эйфелевой башни, а также кадры из курортов.

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Также она похвасталась и фото с курортов и машиной со своим именем на номерных знаках.

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После того, как на пресс-офицера обратили внимание в Сети, она оперативно закрыла свой профиль в Facebook и tiktok.

"Народ возмутился, потому что в Украине идет широкомасштабная война", — отметил журналист и блоггер Константин Андриюк в Facebook.

В то же время, пользователи нашли видео с детства Иванны Плантовской, где она хорошо поет на военных концертах.

Ранее мы писали об Олесе Илащук, которую президент Владимир Зеленский назначил послом Украины в Болгарии, у нее нет опыта работы ни в дипломатии, ни на государственных должностях и до сих пор позиционировалась как специалист по сексологии и драгоценным украшениям.

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