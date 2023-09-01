России будет труднее в этом году разрушить критическую инфраструктуру Украины — эксперт

Враг обязательно будет пытаться оставить украинцев без воды, света и тепла зимой.

Российским захватчикам будет гораздо труднее в этом году разрушить критическую инфраструктуру из-за ограниченных возможностей.

Такое мнение высказал офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров, передает OBOZREVATEL.

Он заявил, что в настоящее время враг проводит разведку средств ПВО, защищающих объекты критической инфраструктуры в Украине.

"Я абсолютно убежден в том, что Россия не отказалась от планов уничтожения нашей критической инфраструктуры. Разведывать ее наверняка нет смысла, ведь они и так знают, где находятся наши объекты. Скорее, они больше делают акцент на том, чтобы разведать, где и какие средства ПВО и на каких участках у нас установлены для прикрытия критической инфраструктуры», – отметил он.

Эксперт отметил, что у врага больше нет возможности наносить массированные ракетные удары по Украине, так же как было в прошлом году. Это связано с дефицитом ракет.

"Итак, враг не отказался от атак, но будет пытаться бить осторожнее, но точнее", – спрогнозировал Крамаров.

Напомним, ранее сообщалось, что энергетическая отрасль объединила усилия, чтобы подготовиться к зиме.

Кроме того, мы ранее информировали, что возможные отключения света зимой зависят от характера и масштаба обстрелов энергосистемы в указанный период.

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