России говорят о мире, а она — ракеты в ответ: Зеленский прокомментировал массированный удар по Украине

Сегодня Россия нанесла очередной массированный ракетный удар. В общей сложности 90 ракет.

Поражены энергосистема, предприятия, жилые дома.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам 15 ноября.

"Да и когда это произошло? Сразу, как только в Индонезии завершился первый день саммита "двадцатки". Самые заметные заявления прозвучали, основные встречи состоялись. России говоря, а она — иранские дроны в ответ. Ей 10 пунктов, чтобы закончить войну, а она — по 10 ракет на каждый пункт о мире", — отметил президент.

Владимир Зеленский рассказал, как в половине четвертого утра 15 ноября присоединился к саммиту, чтобы представить предложения Украины, как восстановить мир и международный порядок.

"Мир услышал Украину. Участники G19 делали свои заявления... А потом в Москве решили, что могут снова попытаться террором достичь того, чего девятый месяц не могут и не смогут достичь.

15 часов 24 минуты – ракета, Киев. И по всей стране... Как мы сегодня жили...

15:54 – ракета, Кропивницкий.

15:56 – две ракеты, Кировоградщина.

15:56 – ракета, Житомирская область. А еще – Франковщина, Ровенщина, Харьковщина...

16:29 – ракета, Кривой Рог.

16:29 – ракета, Полтавщина.

16:35 – снова Житомирщина. Киевщина, Львовщина, Одесская область, Николаевская область. А еще – Волынь, Хмельницкий, Тернопольщина… И снова Киев.

Убиты и ранены люди. Мои соболезнования родным!", - сказал президент.

Отметим, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Россия во вторник, 15 ноября, произвела самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны. Последствия могут быть для соседних стран.

Напомним, из 90 ракет, выпущенных Россией 15 ноября, сбито 73, из десятка дронов-камикадзе уничтожены все. В районе Киева подразделениями ПВО сбито 18 ракет из 21.

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