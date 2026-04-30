Командующий Национальной гвардии Украины генерал-майор Александр Пивненко считает, что российская армия даже при нынешнем уровне потерь имеет достаточно человеческого ресурса для наступления в течение одного-двух лет.

Об этом он сказал в интервью для.LB.ua.

«У них большой мобилизационный ресурс плюс диктатура, которая обеспечит при необходимости людей для наступления», — подчеркнул Пивненко.

При этом командующий Нацгвардии подчеркнул, что из-за огромных потерь, которые несут оккупанты в войне против Украины, они не могут создать серьезные резервы для расширения фронта.

«Они не могут, условно, на севере пойти армией, дойти до Киева и закрыть вопрос. Даже мыслей об этом нет, потому что силы не бесконечны и интенсивность войны бешеная», — добавил он.

Генерал Пивненко считает, что у врага нет возможности захватить ни Сумы, ни Харьков. По его словам, именно из-за героической обороны Харькова, оккупанты пытаются разрушить город обстрелами.

«Ребята тогда останавливали танковые колонны — и остановили-таки. Мы все хотели защитить наш город, наше государство! Я в то время был командиром отдельного отряда специального назначения, и мы тоже внесли свой вклад в оборону города», — отметил он.

По мнению командующего Нацгвардии враг будет пытаться полностью захватить Покровск, добить Константиновку.

«О Славянске/Краматорске вообще молчу, потому что это не вопрос даже двух-трех лет», — отметил он.

Генерал Пивненко также обратил внимание на то, как растет эффективность украинской армии и выразил убеждение, что Силам обороны удастся создать такую оборону и плотность килзоны, что для россиян война потеряет всякий смысл.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военно-политическое руководство России планирует дальнейшие наступательные операции против Украины даже несмотря на то, что само признает их низкую эффективность.

