России не хватает денег на ракеты: в Генштабе ВСУ раскрыли, на какое оружие делает ставку армия Путина

Россия делает ставку на дешевые дроны для ударов по Украине / © ТСН

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Военное командование Украины фиксирует переход российского оборонно-промышленного комплекса от количества к качеству производимой продукции. Из-за экономических проблем в РФ вынуждены уменьшать масштабы ракетных программ, однако активно совершенствуют беспилотные технологии для ударов по Украине.

Об этом рассказал заместитель Главнокомандующего ВСУ Андрей Лебеденко во время состоявшегося в среду 22 июля брифинга в «Укринформе» на тему «Военные инновации: основные достижения за первое полугодие 2026 года».

Новые разновидности «Шахедов» и объединения РЕБ

Главным приоритетом для армии оккупантов сегодня является производство новых модификаций «Шахедов», а также разработка малых дронов, которые способны действовать автономно без средств связи и навигации. Это делает их более устойчивыми к украинским системам подавления.

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Кроме того, российские силы активно интегрируют большие системы на поле боя и объединяют радары, средства РЭБ и дроны-перехватчики в единую сеть, как это уже делает их подразделение «Рубикон».

«Мы видим, как они объединяют радары, РЭБ объединяют, мы видим как их подразделения, тот же „Рубикон“, применяет систему обнаружения. Его интегрируют, прорабатывают и туда же интегрируют дроны-перехватчики или ударные дроны», – пояснил представитель Генштаба.

Лазерное оружие Украины против враждебных целей

В то же время, украинские силы также не стоят на месте и продолжают активно внедрять новейшие технологии для защиты воздушного пространства. По словам Андрея Лебеденко, отечественное лазерное оружие уже доказало свою способность сбивать российские FPV-дроны и успешно работает по ударным «Шахедам».

В ближайшие месяцы Силы обороны планируют получить еще больше новых средств, которые смогут значительно эффективнее уничтожать воздушные цели врага, чем традиционные пулеметы.

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Он также анонсировал, что в ближайшее время будут продемонстрированы украинские проекты импульсного оружия, специально разработанного для противодействия массированным атакам беспилотников.

Угроза с моря и ракетные атаки

Несмотря на упор на беспилотниках, российские захватчики не свернули свои ракетные программы. Как отмечают в Генштабе, современные ракеты, которыми РФ обстреливает украинские города, существенно отличаются от использовавшихся в начале полномасштабного вторжения благодаря лучшей точности навигации и устойчивости к РЭБ.

Также оккупанты пытаются догнать Украину в технологиях безэкипажных катеров.

«Сейчас они очень активно работают в морском домене, они увидели, что мы смогли разобраться с их флотом за счет наших безэкипажных дронов и сегодня они пытаются выровнять историю в технологичности и массовости по морскому домену», — подчеркнул Лебеденко.

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Напомним, Россия изменила тактику террора украинской столицы. Вместо массированных, но нечастых атак, враг теперь наносит короткие, но регулярные ночные удары, чтобы истощать людей и давить на их психоэмоциональное состояние.

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