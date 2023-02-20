"России необходимо понять убийственные реалии": Подоляк рассказал, как закончится война в Украине

Украина не пойдет ни на какие территориальные компромиссы из РФ, говорит советник главы ОПУ.

Война с Россией закончится на условиях Украины и с сохранением ее территориальной целостности.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем аккаунте в Twitter.

"РФ необходимо понять убийственные реалии... Никаких территориальных компромиссов, никаких новых "линий разделения", никаких "новых регионов". Война будет финализирована правильно — только на условиях Украины... Визиты лидеров демократического мира в Киев именно это символизируют", — написал он.

Напомним, президент США Джо Байден во время визита в Киев 20 февраля заверил президента Украины Владимира Зеленского в полной поддержке и анонсировал новую военную помощь Украине на 500 млн долларов.

Президент США также анонсировал уже на этой неделе дополнительные санкции против элит и компаний, подпитывающих российскую военную машину.

Байден и Зеленский провели переговоры, которые, по словам президента Украины, очень плодотворны, а их результаты отразятся на поле боя.

По мнению военнослужащего, бывшего советника Офиса президента и министра внутренних дел Виктора Андрусива, Байден сделает все, чтобы Украина победила.