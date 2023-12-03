России нужны не мирные переговоры, а пауза для накопления сил - Подоляк

России не нужны никакие переговоры о мире, она хочет лишь паузу, чтобы накопить силы и с новой силой пойти в наступление.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он отметил, что российское руководство вообще не воспринимает такую опцию как переговоры.

"Россия хочет, чтобы мы разрешили ей получить оперативную паузу на три месяца, на шесть месяцев. А это значит — "заморозили" линию фронта. В настоящее время Россия проведет дополнительную мобилизацию, проведет свои политические кампании, которые она фиктивно называет "выборы", вложит дополнительные деньги в милитарную составляющую, получит возможность подобрать снаряды в Северной Корее и т.д.", — заявил Подоляк.

Он добавил, что во время так называемого перемирия Россия обязательно будет максимально жестко информационно и политическими провокациями атаковать страны Европы, чтобы они все больше и больше отказывались от желания помогать Украине.

"И потом следующий этап войны", – добавил Подоляк.

Напомним, ранее сообщалось, что у Зеленского подчеркнули, что Украина ни в коем случае не будет предлагать России мир, потому что это "означает выполнить ее ультимативные капитулянтские требования".

Кроме того, мы ранее информировали, что российский диктатор Путин ожидает, что Запад устанет от Украины и возлагает большие надежды на Дональда Трампа.

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