России придется оправдываться: в ГУР рассказали, объявит ли Путин всеобщую мобилизацию

Россия может в любой момент объявить всеобщую мобилизацию, однако тогда ей придется оправдываться за такое решение.

В настоящее время Путин использует скрытую мобилизацию. Однако решение об общей мобилизации может быть принято очень быстро.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина.

"Мы не исключаем, что в любой момент может быть объявлена всеобщая мобилизация. Но нет оснований проводить общую мобилизацию, если не объявлена война. А какая война, если они проводят специальную военную операцию? Тогда им нужно говорить, что они не преуспели или придумывать какие-то другие причины для того, чтобы объявить войну и всеобщую мобилизацию", — сказал Скибицкий.

В то же время представитель ГУР МО подчеркнул, что Россия может сделать это очень быстро, ведь Госдума находится под полным контролем Путина, и любой закон или решение принимаются почти единогласно, быстро, без лишних промедлений.

"Информации о том, что общая мобилизация будет введена в ближайшее время, пока нет", — добавил он.

Напомним, Владимир Путин подписал 25 августа указ об увеличении численности вооруженных сил от 1,9 до 2 млн. 39 тыс. человек. Документ вступит в силу с 1 января 2023 года.

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