«России тогда даже близко не существовало»: Зеленский объяснил, почему Путин начал войну против Украины

Зеленский о том, почему Путин начал войну / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский подробно рассказал о настоящих мотивах кремлевского диктатора и причине, почему Россия начала против Украины полномасштабную войну.

Об этом он рассказал в интервью британскому подкастеру Стивену Бартлетту.

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«России тогда даже близко не существовало»: Зеленский о причине начала войны

Зеленский обратил внимание на то, как Путин систематически извращает исторические факты. По словам президента Зеленского, Путин искусственно сужает истоки нашей государственности и стремится убедить всех, что история Украины берет свое начало только после событий революции 1917 года.

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«Это абсурд, по-моему. История страны не может начинаться с 1917 года. Он вспоминает о революции 1917 года, поскольку речь идет об истории Советского Союза — не об истории России и не об истории Украины. Именно Советский Союз. Почему? Потому что он посылает сигнал людям в России — в частности, молодежи, которая получает информацию в школах и воспринимает ее как должное, не углубляясь в суть. Он дает им понять, что их жизнь — это Советский Союз, и именно туда мы возвращаемся», — говорит Зеленский.

Посредством псевдоисторических манипуляций российский диктатор целенаправленно насаждает своему обществу миф о необходимости возрождения Советского Союза. Это один из способов, которым Путин пытается оправдать вторжение в Украину.

«История страны не может начинаться в 1917 году. В Украине есть церкви, которым тысяча лет. Украина — наследница Киевской Руси. России тогда даже близко не было», — отметил Зеленский.

Зеленский жестко ответил Трампу о наступлении РФ на Киев

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский категорически отверг и резко прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о том, что российская армия не смогла захватить Киев в 2022 году из-за сильных ливней и размокшей почвы.

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Ранее Трамп предположил, что именно «самый сильный за 10 лет дождь» помешал продвижению российской военной техники, хотя оккупанты должны были без особого труда взять украинскую столицу.

Зеленский отметил, что дело совсем не в погоде. По словам президента, главными причинами краха оккупантов стали сильное сопротивление украинского народа и стратегические просчеты командования РФ.

Впрочем, как подчеркнул президент, россиянам для взятия Киева потребовалось бы вдвое больше сил — около 300 000–400 000 военных, и их главная ошибка — то, что они даже не осознавали силы украинского сопротивления.

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