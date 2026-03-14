Россия 14 марта нанесла новый массированный удар по Украине: что известно о погибших и последствиях (фото)

Удар по Киевщине и другим регионам 14 марта

В ночь на 14 марта российские войска нанесли очередной массированный удар по Украине, применив ударные дроны и ракеты. Под ударом оказались Киев и Киевщина, Харьковская, Сумская и Запорожская области. Известно, что в результате вражеских обстрелов есть раненые и погибшие.

ТСН.ua собрал всю информацию о последствиях вражеских ударов.

Киевщина

По состоянию на 8 утра, в Киевской области уже четверо погибших и 15 пострадавших. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, двоих сейчас оперируют.

В Броварах погибли три человека, еще восемь ранены.

В Вышгородском район погиб мужчина, еще два человека госпитализированы.

По информации главы Киевской ОВА Николая Калашника, больше всего повреждений в Обуховском и Броварском районах. Есть информация о около 30 поврежденных объектах.

В частности, в Броварах люди просто выбегали из домов во время атаки.

Запорожье

Ночью РФ атаковала Запорожскую область. Один человек погиб и еще семь получили ранения, среди которых двое детей, сообщил глава ОВА Иван Федоров.

Харьковщина

По информации Харьковской ОВА, в результате обстрелов области один человек погиб; 11 человек пострадали, в том числе двое детей.

«В пос. Солоницевка пострадал 12-летний мальчик; в Дергачах пострадали 42-летняя женщина и 9-летний мальчик; в с. Новая Александровка Великобурлукской громады погиб 50-летний мужчина, пострадали женщины 44, 53, 59 лет и 72-летний мужчина; в с. Водяные Краснокутской громады пострадали мужчины 50, 57, 38, 19 лет», — сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Также в Харьковской области армия РФ попала беспилотником в пригородный поезд. Машинист и помощник машиниста получили обломочные ранения. По предварительным данным от ГСЧС, пострадали четыре человека.

Днепропетровщина

За ночь РФ атаковала Днепропетровскую область более 10 раз, применяя беспилотников и артиллерию. Обошлось без пострадавших.

В Криворожском районе Россия ударила беспилотником по территории железнодорожной станции. Поврежден локомотив. Локомотивная бригада была раньше времени эвакуирована — без пострадавших.

Где перебои со светом

После массированной атаки в ночь на 14 марта часть регионов Украины переходит к аварийным отключениям. В частности, Киев и ряд районов области, Черниговщина, Черкасщина, Хмельнитчина.

Из-за ночного вражеского обстрела на некоторых участках Киева временно приостановило движение электротранспорт.

Куда целился враг

По информации мониторингового паблика «ПВО Радар», враг этой ночью запустил около 60-70 ракет разных типов и около 300+ БпЛА разных типов.

Основная цель атаки — энергетическая инфраструктура.

Впоследствии Воздушные Силы уточнили, что противовоздушной обороной сбито/подавлено 460 целей — 58 ракет и 402 беспилотника разных типов:

1 противокорабельную ракету «Циркон»;

7 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

25 крылатых ракет «Калибр»;

24 крылатые ракеты Х-101;

1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;

402 вражеские БпЛА разных типов.

Зафиксировано попадание 6 ракет и 28 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 7 локациях.

Информация о четырех вражеских ракетах уточняется.

Всего зафиксировано 498 средств воздушного нападения:

- 2 противокорабельные ракеты «Циркон»;

- 13 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

- 25 крылатых ракет «Калибр»;

- 24 крылатых ракеты Х-101;

- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

- 430 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов, около 250 из них — «шахеды».

Основное направление удара — Киевщина.

Ранее сообщалось, что на Запорожье внуки покинули бабушку под обстрелами КАБов.