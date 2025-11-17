Обесточивание / © ТСН.ua

Российские войска 33 раза обстреляли Черниговскую область за прошедшие сутки. Из-за этого обесточена часть населенных пунктов и ранена женщина. Было атаковано также сельхозпредприятие.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Из-за вражеских обстрелов за минувшие сутки на Черниговщине прогремело 65 взрывов.

На Корюковщине в Менской громаде произошли попадания вражеских дронов в два объекта энергетической инфраструктуры. На одном из них вспыхнул пожар. Часть населенных пунктов сейчас находится без электроэнергии. Специалисты работают, чтобы запитать абонентов.

Оккупанты также атаковали сельскохозяйственное предприятие. Там загорелся ангар и 40 т пеллет подсолнечника. Чрезвычайники потушили пожар.

В Новгороде-Северском из-за удара беспилотником по автозаправке была ранена 54-летняя работница. Ее забрали в больницу.

Поздно вечером дроны «Герань» снова атаковали Новгород-Северский. Были повреждены жилые дома и магазин.

К слову, в ночь на 17 ноября российская армия атаковала энергообъект в Одесской области. Сейчас без света находятся 32 500 потребителей.