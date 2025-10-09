Россия активизировала штурмы на Лиманском направлении

Война в Украине / © Getty Images

Реклама

Российские войска активизировались на Лиманском направлении, что заметно по возрастанию количества обстрелов и появлению новых штурмовых групп.

Об этом в эфире Эспрессо сообщил начальник отделения коммуникаций 60-й отдельной механизированной бригады Максим Билоусов.

«Есть ощущение, что враг активизировался — это видно и по количеству обстрелов, и по разговорам с пленными. Они рассказывают, что попали на линию столкновения буквально три дня спустя после учений», — сказал Белоусов.

Реклама

По его словам, россияне действуют по схеме, когда «специалисты» готовят плацдарм, а затем выдвигаются мало обученные штурмовики, пытающиеся просочиться к позициям украинских военных.

«Их задача — передвигаться по точкам, накапливаться, приближаться к нашим позициям и уже там выполнять задачи. Враг обретает живую силу, чтобы двигаться поближе», — отметил он.

Билоус также пояснил, что тактика противника меняется с каждой зимой. Если зимой 2023–2024 годов РФ массово применяла бронетехнику (до 10–15 машин за атаку), то в следующую зиму таких случаев стало значительно меньше — обычно не более трех-четырех единиц техники.

Сейчас механизированные штурмы происходят крайне редко из-за эффективной работы украинских средств поражения.

Реклама

«Танки, БМП, БТР уничтожаются в течение 30-40 минут, в зависимости от количества наваренного металла или средств РЭБ», — пояснил Белоусов.

Он добавил, что с наступлением холодов тепловизионное наблюдение за врагом улучшится, поэтому штурмовые группы станут заметнее даже если их тактика не изменится.

Ранее сообщалось, что российские войска продвинулись на фронте возле Новониколаевки в Сумской области и около пяти населенных пунктов в Запорожской области.

Мы ранее информировали, что российские милблогеры публично жалуются на отсутствие воды в подразделениях РФ в районе Юнаковки.