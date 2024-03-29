Россия активизировала удары по энергетической инфраструктуре весной: Воздушные силы объяснили почему

Россия пытается максимально атаковать украинскую критическую инфраструктуру, ТЭС, ГЭС и различные хранилища. Массированных обстрелов ожидали осенью и зимой, но оккупанты прибегли к атакам весной.

О целях врага рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш.

"Мы все ожидали именно этой атаки. Писали многие СМИ, что эти атаки будут или осенью, или зимой, чтобы сделать блэкауты для наших граждан, оставить без тепла. Сейчас враг применяет эту тактику весной. Цель противника остается неизменной – дестабилизация общественно-политической обстановки внутри нашей страны и вывод наших систем критической инфраструктуры из строя", – подчеркнул представитель ВС.

Кроме того, такими массированными и комбинированными ударами россияне пытаются истощить системы ПВО и обнаружить, откуда запускаются ракеты. Евлаш отмечает, что "это все комплексно отрабатывается противником".

Ночная атака на объекты энергетики

Ночью 29 марта РФ нанесла мощный удар разными ракетами и БпЛА. Оккупанты применили 99 средств воздушного нападения. Силы ПВО уничтожило 84 дрона и ракеты.

Во время воздушной тревоги россияне ударили по энергетике. В частности, оккупанты атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК. Серьезно повреждено оборудование.

В МВД сообщили, что под ударом РФ находились десять регионов. Ночью была атакована энергетическая инфраструктура, гражданские объекты, частные дома.

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