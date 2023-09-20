Россия активнее использует "Шахеды" по Украине: неутешительное заявление Игната

Основными целями для вражеских ударов дронов являются объекты критической инфраструктуры.
Россия начала активно применять ударные дроны "Шахед" по Украине, в дальнейшем такие атаки будут расти.
Об этом пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.
Как он пояснил, оккупанты увеличили количество атак БПЛА, поскольку они имеют возможность их получать и производят на своих предприятиях.
Основными целями для ударов вражеских дронов являются объекты критической инфраструктуры. В частности, в ночь на 20 сентября атаковали Кременчугский нефтеперерабатывающий завод Полтавской области.
"Враг продолжает наносить удары, в том числе по критической инфраструктуре. К сожалению, 17 лишь сбиты, но из того количества, что летело, — это тоже высокий показатель. Сегодня работают все силы Обороны для того, чтобы увеличить свои способности именно против ударных БпЛА врага", – прокомментировал Юрий Игнат.
Как сообщили ранее, ночью 19 сентября россияне ударили дронами по Полтавщине. К сожалению, есть попадание в нефтеперерабатывающий завод.
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