Россия активно распространяет ИПСО: СБУ предостерегает украинцев от вражеских провокаций

Количество информационно-психологических спецопераций со стороны российских спецслужб резко возросло — оккупанты пытаются расколоть общество и искусственно распространить протестные настроения.

Об этом сообщило СБУ.

РФ активно использует ботофермы, фейковые аккаунты и подконтрольные группы в соцсетях, в частности в TikTok и Telegram.

"В деструктивном контенте враг распространяет фейковую информацию о якобы распространении протестных настроений среди украинцев и уличные беспорядки в разных регионах нашего государства. Одновременно рашисты призывают граждан к массовым акциям для нарушения общественного порядка и конституционного строя, предлагают деньги за участие в митингах", — говорится в сообщении.

СБУ отметило, что служба уже принимает необходимые меры для нейтрализации угроз и призывает украинцев не поддаваться на провокации.

В ведомстве отметили, что за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

"Опыт героического сопротивления украинцев российской агрессии неоднократно доказывал, что именно в единстве наш народ способен наиболее эффективно противостоять врагу. И никакие российские ИПСО не могут подорвать наш национальный дух!", — заявили в СБУ.

Напомним, в ГУР сообщали, что Россия готовится объявить о якобы "победе" над Украиной.

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