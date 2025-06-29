Россия атаковал Львовщину боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами: били по критической инфраструктуре

Воздушная тревога / © ТСН.ua

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Ночью 25 июня 2025 Россия атаковала Львовщину боевыми беспилотниками и крылатыми ракетами.

Об этом заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в социальных сетях.

По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. Спасибо за это нашей противовоздушной обороне.

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оккупанты били по критической инфраструктуре нашей области. На месте работают все профильные службы

Детали впоследствии.

Напомним, что РФ атаковала Украину беспилотниками : названа траектория полета.

Воздушные Силы ВСУ зафиксировали активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины.

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