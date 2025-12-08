- Дата публикации
Россия атаковала Ахтырскую громаду тремя ударными БПЛА: есть раненые, продолжаются спасательные работы
В ночной атаке тремя ударными БпЛА по Ахтырской общине российские войска попали в многоэтажку, пять человек оказались в больнице, продолжаются спасательные работы.
В ночь на 8 декабря российская армия совершила атаку тремя ударными беспилотниками по Ахтырской громаде на Сумщине. Один из дронов попал в многоэтажный жилой дом.
Об этом заявил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Предварительно пятеро гражданских получили ранения и были госпитализированы. Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь, их состояние уточняется.
На месте работают аварийно-спасательные службы, идет ликвидация последствий удара, а также обследование поврежденных зданий.
По официальной информации, удар был направлен именно по гражданской инфраструктуре – в то время, когда люди спали в своих домах.
Власти призывают жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в безопасных местах, ведь угроза новых атак сохраняется.