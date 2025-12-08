ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
115
Время на прочтение
1 мин

Россия атаковала Ахтырскую громаду тремя ударными БПЛА: есть раненые, продолжаются спасательные работы

В ночной атаке тремя ударными БпЛА по Ахтырской общине российские войска попали в многоэтажку, пять человек оказались в больнице, продолжаются спасательные работы.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Ахтырка

Ахтырка

В ночь на 8 декабря российская армия совершила атаку тремя ударными беспилотниками по Ахтырской громаде на Сумщине. Один из дронов попал в многоэтажный жилой дом.

Об этом заявил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Предварительно пятеро гражданских получили ранения и были госпитализированы. Медики оказывают всем пострадавшим необходимую помощь, их состояние уточняется.

На месте работают аварийно-спасательные службы, идет ликвидация последствий удара, а также обследование поврежденных зданий.

По официальной информации, удар был направлен именно по гражданской инфраструктуре – в то время, когда люди спали в своих домах.

Власти призывают жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в безопасных местах, ведь угроза новых атак сохраняется.

Дата публикации
Количество просмотров
115
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie