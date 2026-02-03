Россия атаковала автобус с шахтерами: в ДТЭК назвали имена погибших работников

Россия атаковала автобус с шахтерами / © ГСЧС Украины

Россия совершила целенаправленную атаку на шахту, во время которой под удар попал гражданский автобус. Компания ДТЭК сообщила о самой масштабной потере среди своих сотрудников за все время полномасштабного вторжения.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Как сообщили в компании, жертвами террористического акта стали 12 человек. Среди погибших — девять шахтеров ДТЭК:

Андрей Сморгунов , горняк очистного забоя;

Роман Лысогоря , машинист горных выемочных машин;

Денис Бойков , помощник начальника участка

Роман Мухонько , электрослесарь подземный

Николай Довбыш , горняк очистного забоя

Руслан Чичиеков , горняк очистного забоя

Евгений Тарасенко , механик участка

Денис Кармелицкий, горняк по ремонту горных выработок

Виталий Булаш, мастер горный

«Мы никогда не забудем эти имена. И никогда не простим врагу эту потерю», — отметили в ДТЭК.

В компании подчеркнули, что россияне сознательно атаковали гражданский объект и мирных работников.

Россия атаковала гражданский автобус с шахтерами. / © ДТЕК

Что известно об атаке на автобус с шахтерами

Российская армия нанесла удар по гражданскому автобусу , который после смены перевозил шахтеров с предприятия ДТЭК. По обновленной информации, погибли 12 человек, еще по меньшей мере 16 получили ранения.

Эта атака произошла еще 1 февраля в Павлоградском районе Днепропетровской области возле служебного автобуса шахты Терновская.

Россияне атаковали людей, возвращавшихся домой после работы. Это был неспровоцированный террористический акт против чисто гражданского объекта.

Сергей Флеш рассказал, как российские операторы в онлайн-режиме ударили по шахтерам Днепропетровщины. Российский оператор сознательно направил дрон в толпу после первого взрыва.