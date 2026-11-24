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Россия атаковала большой город: повреждена многоэтажка, есть пострадавшие (обновлено)
Атака РФ на Днепр 24 ноября повредила многоэтажку. Сначала власти сообщили о разрушении, а впоследствии стало известно о пострадавших.
Днем 24 ноября Днепр оказался под ударом России. В результате атаки повреждений получил многоквартирный жилой дом.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
Атака РФ на Днепр 24 ноября — что известно
Первую информацию о последствиях обстрела глава области обнародовал в 15:37. Тогда данные по потерпевшим еще уточнялись.
«Враг атаковал Днепр. Предварительно поврежден многоэтажный дом», — написал Александр Ганжа.
Впоследствии руководитель ОВА обновил информацию и сообщил, что в результате вражеской атаки по Днепру пострадали по меньшей мере 4 человека. По его словам, медики оказывают им всю необходимую помощь.
Как добавил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, в городе из-за атаки «Бандероли» поврежден последний этаж многоэтажки.
Также о последствиях атаки по Днепру сообщил мэр Борис Филатов. По его словам, удар пришелся по многоэтажке в Шевченковском районе, где наголову разбиты несколько домов.
В общей сложности повреждены по меньшей мере семь соседних домов — количество выбитых окон еще считают, но речь идет о сотнях. Кроме того, задел прилегающий лицей, где разбил стекла в детской столовой.
«На месте сейчас работают все службы. Благотворители и представители райадминистрации также рядом с людьми. Сейчас дополнительно разворачиваем палатку, где можно согреться», — отметил мэр.
Война в Украине — последние новости
Напомним, с утра вторника, 24 ноября, российские войска запустили по территории Украины группы ударных беспилотников реактивного типа.
Также в ночь на 24 ноября (от 18:00 23 ноября) российские войска совершили очередную воздушную атаку на Украину, применив 96 беспилотников разных типов.
Ранее сообщалось, что количество жертв российской воздушной атаки на Киевскую область возросло: в больнице скончалась 79-летняя женщина, пострадавшая в результате попадания вражеского беспилотника в поселке Дымер. Теперь погибших 12.