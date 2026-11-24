Атака РФ на Днепр / © Днепропетровский областной совет

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Днем 24 ноября Днепр оказался под ударом России. В результате атаки повреждений получил многоквартирный жилой дом.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

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Атака РФ на Днепр 24 ноября — что известно

Первую информацию о последствиях обстрела глава области обнародовал в 15:37. Тогда данные по потерпевшим еще уточнялись.

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«Враг атаковал Днепр. Предварительно поврежден многоэтажный дом», — написал Александр Ганжа.

Впоследствии руководитель ОВА обновил информацию и сообщил, что в результате вражеской атаки по Днепру пострадали по меньшей мере 4 человека. По его словам, медики оказывают им всю необходимую помощь.

Атака РФ на Днепр / © Днепропетровский областной совет

Как добавил председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, в городе из-за атаки «Бандероли» поврежден последний этаж многоэтажки.

Также о последствиях атаки по Днепру сообщил мэр Борис Филатов. По его словам, удар пришелся по многоэтажке в Шевченковском районе, где наголову разбиты несколько домов.

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Атака РФ на Днепр:

В общей сложности повреждены по меньшей мере семь соседних домов — количество выбитых окон еще считают, но речь идет о сотнях. Кроме того, задел прилегающий лицей, где разбил стекла в детской столовой.

Атака РФ на Днепр / © Борис Філатов

«На месте сейчас работают все службы. Благотворители и представители райадминистрации также рядом с людьми. Сейчас дополнительно разворачиваем палатку, где можно согреться», — отметил мэр.

Атака РФ на Днепр / © Борис Філатов

Война в Украине — последние новости

Напомним, с утра вторника, 24 ноября, российские войска запустили по территории Украины группы ударных беспилотников реактивного типа.

Также в ночь на 24 ноября (от 18:00 23 ноября) российские войска совершили очередную воздушную атаку на Украину, применив 96 беспилотников разных типов.

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Ранее сообщалось, что количество жертв российской воздушной атаки на Киевскую область возросло: в больнице скончалась 79-летняя женщина, пострадавшая в результате попадания вражеского беспилотника в поселке Дымер. Теперь погибших 12.

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