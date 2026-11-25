Воздушная тревога / © tsn.ua

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Российские войска нанесли удары тремя реактивными ударными беспилотниками типа «Шахед» по объектам инфраструктуры в Кривом Роге и вблизи города. В результате атак возникли пожары, зафиксированы значительные разрушения.

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

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По его словам, два реактивных «Шахеда» попали по объекту инфраструктуры неподалеку от Кривого Рога. Еще один беспилотник атаковал инфраструктурный объект в Центрально-Городском районе города.

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«Пожар. Приступили к аварийно-спасательной операции. Разрушения значительны», — отметил Вилкул.

На местах ударов продолжаются аварийно-спасательные работы. Информация о пострадавших пока не уточняется.

Напомним, в Киеве поздно вечером 25 ноября раздаются взрывы после угрозы баллистики.

По сообщению городского головы Виталия Кличко, в Деснянском районе Киева есть попадание в здание на территории промзоны, торговый центр и еще одно нежилое здание.

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