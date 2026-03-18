Россия атаковала большой областной центр: есть погибший и раненый
Местные службы работают на месте обстрела.
В Харькове зафиксирован вражеский удар боевым дроном по Холодногорскому району. Пока известно о погибшем и пострадавших.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
Удар пришелся на окраины города.
«По предварительной информации — есть пострадавшие», — сообщил Терехов.
Мэр сообщил о жертве в результате удара.
«Есть предварительная информация об одном погибшем», — отметил он.
Терехов отметил, что погибшему — 54 года.
Также подтверждено, что еще два человека получили ранения. Взрывные ранения получил 45-летний мужчина, его уже госпитализировали. А также за медицинской помощью обратился 23-летний мужчина. В результате удара пострадала гражданская инфраструктура.
«Прилет на окраине города. Кроме одного погибшего, есть еще пострадавшие. В прилегающих к месту прилета частных домах выбиты стекла», — сообщил Терехов.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Информация о масштабах разрушений и состоянии пострадавших уточняется.
Атаки на Харьков— последние новости
Напомним, 13 марта российские войска нанесли удар по рейсовому автобусу «Харьков — Большой Бурлук» на дороге возле села Новая Александровка. В результате атаки погибли три человека: водитель и два пассажира, еще четверо гражданских получили ранения. По данным прокуратуры, россияне применили ракету типа «Искандер-М». Также были повреждены автобус и, по меньшей мере, шесть жилых домов.