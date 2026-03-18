Россия атаковала большой областной центр: есть погибший и раненый

Взрыв, фото иллюстрированное / © Associated Press

В Харькове зафиксирован вражеский удар боевым дроном по Холодногорскому району. Пока известно о погибшем и пострадавших.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

Удар пришелся на окраины города.

«По предварительной информации — есть пострадавшие», — сообщил Терехов.

Мэр сообщил о жертве в результате удара.

«Есть предварительная информация об одном погибшем», — отметил он.

Терехов отметил, что погибшему — 54 года.

Также подтверждено, что еще два человека получили ранения. Взрывные ранения получил 45-летний мужчина, его уже госпитализировали. А также за медицинской помощью обратился 23-летний мужчина. В результате удара пострадала гражданская инфраструктура.

«Прилет на окраине города. Кроме одного погибшего, есть еще пострадавшие. В прилегающих к месту прилета частных домах выбиты стекла», — сообщил Терехов.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Информация о масштабах разрушений и состоянии пострадавших уточняется.

Напомним, 13 марта российские войска нанесли удар по рейсовому автобусу «Харьков — Большой Бурлук» на дороге возле села Новая Александровка. В результате атаки погибли три человека: водитель и два пассажира, еще четверо гражданских получили ранения. По данным прокуратуры, россияне применили ракету типа «Искандер-М». Также были повреждены автобус и, по меньшей мере, шесть жилых домов.