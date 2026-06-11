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- Украина
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Россия атаковала большой областной центр: раздалась серия взрывов
Официальная информация о последствиях пока не поступала.
В ночь на 11 июня в Сумах была слышна серия взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги.
Об этом сообщает Общественное.
«В Сумах прозвучала серия взрывов», — информирует издание со ссылкой на собственных корреспондентов.
Перед взрывами Воздушные силы сообщали о группе беспилотников, двигавшихся в направлении Сум.
Ранее сообщалось, что из-за атаки РФ на вокзал в Сумах обломки сбитого БПЛА упали на пассажирский поезд Сумы.
Мы ранее информировали, что вражеские дроны атаковали Сумскую область, в результате чего пострадали работница заправки и водитель почтового автомобиля.
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