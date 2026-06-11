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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия атаковала большой областной центр: раздалась серия взрывов

Официальная информация о последствиях пока не поступала.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Взрывы раздались в Сумах

Взрывы раздались в Сумах / © Associated Press

В ночь на 11 июня в Сумах была слышна серия взрывов на фоне объявленной воздушной тревоги.

Об этом сообщает Общественное.

«В Сумах прозвучала серия взрывов», — информирует издание со ссылкой на собственных корреспондентов.

Перед взрывами Воздушные силы сообщали о группе беспилотников, двигавшихся в направлении Сум.

Ранее сообщалось, что из-за атаки РФ на вокзал в Сумах обломки сбитого БПЛА упали на пассажирский поезд Сумы.

Мы ранее информировали, что вражеские дроны атаковали Сумскую область, в результате чего пострадали работница заправки и водитель почтового автомобиля.

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Дата публикации
Количество просмотров
121
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