Россия атаковала БпЛА многоэтажку большого областного центра: есть раненые

В результате удара дома изуродованы окна и балконы.

Игорь Бережанский
Последствия атаки в Запорожье

Российские захватчики в ночь на 29 мая атаковали ударным беспилотником многоэтажку в Запорожье, в результате чего пострадали два человека.

Об этом сообщил глава запорожской ОВА Иван Федоров.

Он заявил, что в результате удара дома изуродованы окна и балконы, а также возник пожар.

«Оскольочные ранения лица, ног и грудной клетки получили 80-летняя и 47-летняя женщины. Им уже оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате вражеской атаки на Запорожье три человека получили ранения.

Мы ранее информировали, что российская артиллерия ударила по спальному району Марганца, в результате чего были ранены 10 гражданских.

