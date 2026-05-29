Россия атаковала БпЛА многоэтажку большого областного центра: есть раненые
В результате удара дома изуродованы окна и балконы.
Российские захватчики в ночь на 29 мая атаковали ударным беспилотником многоэтажку в Запорожье, в результате чего пострадали два человека.
Об этом сообщил глава запорожской ОВА Иван Федоров.
Он заявил, что в результате удара дома изуродованы окна и балконы, а также возник пожар.
«Оскольочные ранения лица, ног и грудной клетки получили 80-летняя и 47-летняя женщины. Им уже оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате вражеской атаки на Запорожье три человека получили ранения.
