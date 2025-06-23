Россия атаковала Черниговщину: есть погибшие, среди раненых дети

Пожар / © Pixabay

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Вечером 22 июня российские войска совершили очередную атаку по территории Черниговской области. Под удар попали окрестности одного из населённых пунктов Сновской общины.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.

Россияне использовали дроны-камикадзе типа «Ланцет». В результате атаки погибли два мирных жителя. Еще десять человек получили ранения, среди них — трое детей.

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По информации медиков, двое раненых находятся в тяжелом состоянии и были доставлены в Черниговскую областную больницу. Другие пострадавшие имеют ранения средней тяжести и получают необходимую помощь в местных медучреждениях.

Глава ОВА Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале отметил жестокость действий врага и призвал не забывать о истинном лице агрессора.

Напомним, в ночь на понедельник, 23 июня, российские войска нанесли удары по Киеву, применив беспилотники «Шахед» и баллистические ракеты. В ряде районов столицы возникли пожары, зафиксированы значительные разрушения.

В Киеве в результате атаки пострадали жилые дома, бизнес-центр, образовательные и медицинские учреждения, станция метро и автомобили. Особенно тяжело пострадал Шевченковский район, где был разрушен целый подъезд многоэтажки, погибли шесть человек. На месте идет поисково-спасательная операция, организована работа штаба для приема обращений граждан.

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Кроме этого, обстрелы потерпела и Киевская область — там один человек погиб, семь получили ранения, среди них двое спасателей. По состоянию на утро в Белоцерковском районе повреждены четыре частных дома, многоквартирный жилищный комплекс и предприятие.