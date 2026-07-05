Россия атаковала Днепр: после взрывов над городом поднялось сильное задымление

Атака на Днепр / © из соцсетей

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Российские войска нанесли удар по Днепру . Перед этим в городе были слышны взрывы, а очевидцы сообщали о сильном задымлении.

Начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил, что враг атаковал предприятие.

«Враг атаковал Днепр. Ударил по предприятию. Информация о пострадавших уточняется», - написал чиновник.

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В настоящее время на месте работают соответствующие службы. Официальной информации о характере разрушений и возможных пострадавших пока нет.

Напомним, что ранее на Днепропетровщине враг атаковал энергетический объект ДТЭК

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