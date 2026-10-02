Россия атаковала Днепр: с горящей многоэтажки спасают людей, есть раненые

Атака РФ на Днепр 2 октября

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Российские войска нанесли удар по Днепру вечером 2 октября. В результате возник пожар в многоквартирном доме.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

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Атака РФ на Днепр 2 октября — что известно

По его информации, известно о трех пострадавших женщинах, среди которых 77-летняя жительница города. Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь.

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На месте происшествия продолжают работать все экстренные службы. Чрезвычайники спасли из поврежденной многоэтажки 6 человек и эвакуируют жителей с верхних этажей.

Поисково-спасательная операция продолжается, данные по количеству пострадавших уточняются.

Атака РФ на Дніпро 2 жовтня

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Напомним, в пятницу, 2 октября, российская террористическая армия нанесла еще один удар по Южному мосту в Киеве.

Также российские войска атаковали Харьков управляемыми авиабомбами, ударив по частному сектору.

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Кроме этого, в Бучанском районе Киевской области в результате очередной атаки российских войск вечером 2 октября возник пожар на территории складских помещений.

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