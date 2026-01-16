Россия атаковала Днепропетровскую область: есть погибшие и раненые

Обстрел Никополя

В городе Никополь Днепропетровской области 16 января, в результате российских обстрелов пострадали и погибли местные жители.

Об этом пишет ГСЧС Украины.

По данным спасателей, в результате вражеского удара погибли 2 человека.

Также известно о по меньшей мере шести раненых. Среди пострадавших три мужчины и три женщины.

«Двум женщинам спасатели оказали медицинскую помощь, эвакуировали с места происшествия и передали медикам», — говорится в сообщении.

Напомним, Россия нанесла ракетный удар по порту Черноморска, применив баллистическое вооружение. Вражеская ракета попала в причал, где находилось гражданское судно под флагом Мальты, которое готовилось к погрузке контейнеров.

В результате атаки было повреждено судно, три контейнера и груз, произошла утечка масла в акваторию порта. Ранения получил один из членов экипажа, ему оказали медицинскую помощь. Для недопущения экологического загрязнения в порту устанавливают боновые заграждения.