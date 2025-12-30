- Дата публикации
Россия атаковала дронами два гражданских судна: есть раненые
Российские войска совершили очередной акт террора против гражданского судоходства, атаковав ударными беспилотниками два торговых судна, одно из которых направлялось в порт для погрузки зерном.
Во вторник, 30 декабря, российские оккупанты нанесли удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре, попав в торговые суда под иностранным флагом.
Об этом официально сообщили в Военно-Морских Силах ВС Украины.
Детали атаки
Во вражеский удар попали два судна: Emmakris III и Captain Karam.
Военные уточняют, что сухогруз Captain Karam как раз заходил в порт для загрузки пшеницей, когда произошла атака.
В результате налета ударных БПЛА ранены среди гражданских лиц .
Угроза для мира
В ВМС подчеркнули, что порты и торговые суда являются исключительно гражданскими объектами. Удары по ним – это сознательное военное преступление.
"Атаки по ним создают угрозу жизни мирных граждан и подрывают глобальную продовольственную безопасность", - говорится в заявлении украинских военных.
