Украина
430
1 мин

Россия атаковала дронами два гражданских судна: есть раненые

Российские войска совершили очередной акт террора против гражданского судоходства, атаковав ударными беспилотниками два торговых судна, одно из которых направлялось в порт для погрузки зерном.

Ирина Игнатова
Поврежденное судно Captain Karam

Поврежденное судно Captain Karam / © Facebook/ВМС ВС Украины

Во вторник, 30 декабря, российские оккупанты нанесли удары беспилотниками по гражданской инфраструктуре, попав в торговые суда под иностранным флагом.

Об этом официально сообщили в Военно-Морских Силах ВС Украины.

Детали атаки

Во вражеский удар попали два судна: Emmakris III и Captain Karam.

Военные уточняют, что сухогруз Captain Karam как раз заходил в порт для загрузки пшеницей, когда произошла атака.

В результате налета ударных БПЛА ранены среди гражданских лиц .

Угроза для мира

В ВМС подчеркнули, что порты и торговые суда являются исключительно гражданскими объектами. Удары по ним – это сознательное военное преступление.

"Атаки по ним создают угрозу жизни мирных граждан и подрывают глобальную продовольственную безопасность", - говорится в заявлении украинских военных.

Напомним, россияне распространяют дезинформацию о якобы полном захвате стратегически важных городов на Востоке Украины. Политолог и майор ВСУ Андрей Ткачук опроверг заявления вражеской пропаганды, объяснив, что реальная картина боевых действий существенно отличается от сводок Москвы.

