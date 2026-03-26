Россия атаковала дронами энергетическую инфраструктуру Одесской области: есть повреждения — РГА
Регион находился под массированной атакой вражеских БПЛА.
Российские захватчики в ночь на 26 марта атаковали энергетическую инфраструктуру Одесщины ударными беспилотниками.
Об этом говорится в сообщении Измаильской РГА.
"РФ атаковала дронами портовую и энергетическую инфраструктуру Измаильского района", - говорится в сообщении.
Там добавили, что в результате атаки были зафиксированы повреждения в Измаильской и Вилковской общинах.
Мониторинговые каналы сообщали, что всего враг атаковал регион около 30 ударными БпЛА.
Ранее сообщалось, что в Измаиле в Одесской области в ночь на 26 марта прозвучала серия взрывов .
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 26 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .