Россия атаковала дронами энергетическую инфраструктуру Одесской области: есть повреждения — РГА

Регион находился под массированной атакой вражеских БПЛА.

Автор публикации
Игорь Бережанский
Враг атаковал Одесщину

Российские захватчики в ночь на 26 марта атаковали энергетическую инфраструктуру Одесщины ударными беспилотниками.

Об этом говорится в сообщении Измаильской РГА.

"РФ атаковала дронами портовую и энергетическую инфраструктуру Измаильского района", - говорится в сообщении.

Там добавили, что в результате атаки были зафиксированы повреждения в Измаильской и Вилковской общинах.

Мониторинговые каналы сообщали, что всего враг атаковал регион около 30 ударными БпЛА.

Ранее сообщалось, что в Измаиле в Одесской области в ночь на 26 марта прозвучала серия взрывов .

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 26 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .

