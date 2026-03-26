Враг атаковал Одесщину / © unsplash.com

Российские захватчики в ночь на 26 марта атаковали энергетическую инфраструктуру Одесщины ударными беспилотниками.

Об этом говорится в сообщении Измаильской РГА.

"РФ атаковала дронами портовую и энергетическую инфраструктуру Измаильского района", - говорится в сообщении.

Там добавили, что в результате атаки были зафиксированы повреждения в Измаильской и Вилковской общинах.

Мониторинговые каналы сообщали, что всего враг атаковал регион около 30 ударными БпЛА.

