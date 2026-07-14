Россия атаковала дроном локомотив поезда: первые детали (фото)

Беспилотник.

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Российский беспилотник попал в локомотив грузового поезда в Днепропетровской области. Прошло без жертв.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития общин и территорий.

«Враг вновь атаковал гражданскую железнодорожную инфраструктуру. На момент удара поезд заранее был остановлен, а локомотивная бригада эвакуирована», — говорится в сообщении.

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В результате российской атаки был поврежден локомотив и обесточена контактная сеть на перегоне.

«Россия систематически атакует украинскую железную дорогу, пытаясь нарушить работу критической транспортной инфраструктуры», — подчеркнули в ведомстве.

Атака на локомотив на Днепропетровщине. / © Укрзализныця

Задержка поездов

В то же время в Телеграмм-канале «Укрзализныця: пригородные поезда» сообщили, что соображений безопасности задерживаются некоторые рейсы на Днепропетровщине. В частности, на участках Пятихатки — Терны, Кривой Рог — Тимково.

Как сообщалось, массированные российские атаки по объектам «Укрзализныци» могут спровоцировать масштабный логистический кризис в Украине. По словам экспертов, из-за уничтожения локомотивов и станций технического обслуживания стране придется искать новые пути для экспорта продукции.

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