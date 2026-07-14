ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1476
Время на прочтение
1 мин

Россия атаковала дроном локомотив поезда: первые детали (фото)

Российская армия в очередной раз атаковала гражданскую инфраструктуру «Укрзализныци».

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Беспилотник.

Беспилотник.

Дополнено новыми материалами

Российский беспилотник попал в локомотив грузового поезда в Днепропетровской области. Прошло без жертв.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития общин и территорий.

«Враг вновь атаковал гражданскую железнодорожную инфраструктуру. На момент удара поезд заранее был остановлен, а локомотивная бригада эвакуирована», — говорится в сообщении.

В результате российской атаки был поврежден локомотив и обесточена контактная сеть на перегоне.

«Россия систематически атакует украинскую железную дорогу, пытаясь нарушить работу критической транспортной инфраструктуры», — подчеркнули в ведомстве.

Атака на локомотив на Днепропетровщине. / © Укрзализныця

Атака на локомотив на Днепропетровщине. / © Укрзализныця

Задержка поездов

В то же время в Телеграмм-канале «Укрзализныця: пригородные поезда» сообщили, что соображений безопасности задерживаются некоторые рейсы на Днепропетровщине. В частности, на участках Пятихатки — Терны, Кривой Рог — Тимково.

Как сообщалось, массированные российские атаки по объектам «Укрзализныци» могут спровоцировать масштабный логистический кризис в Украине. По словам экспертов, из-за уничтожения локомотивов и станций технического обслуживания стране придется искать новые пути для экспорта продукции.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
1476
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie