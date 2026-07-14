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- Украина
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Россия атаковала дроном локомотив поезда: первые детали (фото)
Российская армия в очередной раз атаковала гражданскую инфраструктуру «Укрзализныци».
Российский беспилотник попал в локомотив грузового поезда в Днепропетровской области. Прошло без жертв.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития общин и территорий.
«Враг вновь атаковал гражданскую железнодорожную инфраструктуру. На момент удара поезд заранее был остановлен, а локомотивная бригада эвакуирована», — говорится в сообщении.
В результате российской атаки был поврежден локомотив и обесточена контактная сеть на перегоне.
«Россия систематически атакует украинскую железную дорогу, пытаясь нарушить работу критической транспортной инфраструктуры», — подчеркнули в ведомстве.
Задержка поездов
В то же время в Телеграмм-канале «Укрзализныця: пригородные поезда» сообщили, что соображений безопасности задерживаются некоторые рейсы на Днепропетровщине. В частности, на участках Пятихатки — Терны, Кривой Рог — Тимково.
Как сообщалось, массированные российские атаки по объектам «Укрзализныци» могут спровоцировать масштабный логистический кризис в Украине. По словам экспертов, из-за уничтожения локомотивов и станций технического обслуживания стране придется искать новые пути для экспорта продукции.