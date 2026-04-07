Россия атаковала дроном "скорую" с медиками, есть раненые — первые подробности
В Херсоне армия РФ атаковала карету скорой помощи.
В Днепровском районе Херсона россияне атаковали беспилотниками скорую. В результате удара пострадали трое медиков.
Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.
По данным ОВА, удар был нанесен 7 апреля около 19:00. В результате взрыва пострадали трое работников медицинской службы:
48-летняя врач;
24-летний парамедик;
42-летний экстренный медицинский техник.
Всех пострадавших госпитализировали в больницу. По предварительной информации, медики получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы
Напомним, 7 апреля российские войска накрыли плотным огнем Корабельный район Херсона: около получаса они непрерывно обстреливали жилую застройку. В результате атаки есть погибшие и раненые. Повреждены магазин, аптека и квартиры в многоэтажках.
