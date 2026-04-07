Россия атаковала дроном "скорую" с медиками, есть раненые — первые подробности

В Херсоне армия РФ атаковала карету скорой помощи.

Быстрая / фото иллюстративное

Дополнено новыми материалами

В Днепровском районе Херсона россияне атаковали беспилотниками скорую. В результате удара пострадали трое медиков.

Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

По данным ОВА, удар был нанесен 7 апреля около 19:00. В результате взрыва пострадали трое работников медицинской службы:

  • 48-летняя врач;

  • 24-летний парамедик;

  • 42-летний экстренный медицинский техник.

Всех пострадавших госпитализировали в больницу. По предварительной информации, медики получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы

Напомним, 7 апреля российские войска накрыли плотным огнем Корабельный район Херсона: около получаса они непрерывно обстреливали жилую застройку. В результате атаки есть погибшие и раненые. Повреждены магазин, аптека и квартиры в многоэтажках.

Читайте также:

