В Днепровском районе Херсона россияне атаковали беспилотниками скорую. В результате удара пострадали трое медиков.

Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации.

По данным ОВА, удар был нанесен 7 апреля около 19:00. В результате взрыва пострадали трое работников медицинской службы:

48-летняя врач;

24-летний парамедик;

42-летний экстренный медицинский техник.

Всех пострадавших госпитализировали в больницу. По предварительной информации, медики получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы

Напомним, 7 апреля российские войска накрыли плотным огнем Корабельный район Херсона: около получаса они непрерывно обстреливали жилую застройку. В результате атаки есть погибшие и раненые. Повреждены магазин, аптека и квартиры в многоэтажках.

