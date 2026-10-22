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Россия атаковала дроном жилой дом в большом городе: среди раненых — двое детей (фото)
Пострадавших в результате российской воздушной атаки доставили в Житомирскую областную больницу.
В Житомире в результате российской атаки ударным беспилотником пострадали девять человек, в том числе двое детей. Вражеский дрон в четверг, 22 октября, попал в частный жилой дом.
Об этом сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.
"Россия продолжает сознательный террор против мирной Житомирщины", - подчеркнул глава ОВА.
По его словам, двоих пострадавших уже доставили в областную больницу. Информация о последствиях атаки уточняется.
На месте попадания работают спасатели ГСЧС, медицинские бригады и представители Красного Креста.
"Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь и поддержка", - сообщил Бунечко.
По информации ГСЧС , россияне попали в частный одноэтажный жилой дом. Спасатели обследовали территорию - очагов возгораний не обнаружено.
Подробности удара РФ по Житомиру
В комментарии «Суспільному» очевидцы сообщили, что вражеский дрон упал в жилом квартале, рядом с детским садом. В соседних многоэтажках выбило стекла ударной волной. Повреждены некоторые автомобили.
«Я пошла снять куртку и в этот момент и у меня посыпалось окно и открылась дверь. Я член правления нашего ОСМД, и я сразу убежала. Люди спускались и рассказали, что окна с той стороны вылетели и рядом упал «Шахед». Я не видела, но соседка рассказала, что «Шахед» завертелся в электропроводах, которые идут на пострадавший частный дом. Там как раз по той стороне люди шли и они пострадали», — рассказала изданию жительница соседнего дома Елена.
Атака РФ на Житомир — фото последствий
Напомним, российские оккупанты 21 октября атаковали беспилотниками Ровенскую область и попали по заведению торговой сети «Метро».