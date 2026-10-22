Россия атаковала дроном жилой дом в большом городе: среди раненых — двое детей (фото)

Последствия удара по Житомиру

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В Житомире в результате российской атаки ударным беспилотником пострадали девять человек, в том числе двое детей. Вражеский дрон в четверг, 22 октября, попал в частный жилой дом.

Об этом сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

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"Россия продолжает сознательный террор против мирной Житомирщины", - подчеркнул глава ОВА.

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По его словам, двоих пострадавших уже доставили в областную больницу. Информация о последствиях атаки уточняется.

На месте попадания работают спасатели ГСЧС, медицинские бригады и представители Красного Креста.

"Всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь и поддержка", - сообщил Бунечко.

По информации ГСЧС , россияне попали в частный одноэтажный жилой дом. Спасатели обследовали территорию - очагов возгораний не обнаружено.

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Подробности удара РФ по Житомиру

В комментарии «Суспільному» очевидцы сообщили, что вражеский дрон упал в жилом квартале, рядом с детским садом. В соседних многоэтажках выбило стекла ударной волной. Повреждены некоторые автомобили.

«Я пошла снять куртку и в этот момент и у меня посыпалось окно и открылась дверь. Я член правления нашего ОСМД, и я сразу убежала. Люди спускались и рассказали, что окна с той стороны вылетели и рядом упал «Шахед». Я не видела, но соседка рассказала, что «Шахед» завертелся в электропроводах, которые идут на пострадавший частный дом. Там как раз по той стороне люди шли и они пострадали», — рассказала изданию жительница соседнего дома Елена.

Атака РФ на Житомир — фото последствий

Напомним, российские оккупанты 21 октября атаковали беспилотниками Ровенскую область и попали по заведению торговой сети «Метро».

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